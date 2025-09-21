Esta escena de 'Alien' cambia por completo de significado cuando sabes el final. Un simple gesto que oculta a plena vista el mayor giro de la película

Cuando ves 'Alien' por primera vez, la escena en la enfermería donde Ash (Ian Holm) examina a Kane (John Hurt) parece solo un momento inquietante más de la película. Pero con el tiempo, y cuando sabes lo que realmente es Ash, esa escena se transforma por completo en un presagio. De repente, cada gesto, cada micro-segundo, adquiere otro significado y lo que parece curiosidad se convierte en complicidad y lo que parece prudencia esconde un acto de traición. Además, el componente visual, minimalista y casi clínico, se queda grabado, especialmente cuando ya sabes cuál es el objetivo real de Ash.

Solo está bebiendo leche

En la mencionada secuencia de la película -en la que se fijó un usuario en este hilo de Reddit-, vemos cómo Ash está observando el embrión de “chestburster” dentro de Kane en su monitor, algo que quiere decir que sabe más que los demás. Apaga el monitor justo cuando entra Ripley (Sigourney Weaver) y cuando ella intenta mirar por el microscopio, él intenta detenerla. Es un momento que al principio parece diseñado simplemente para generar tensión, pero cuando sabes que Ash no es humano, te das cuenta de que cada uno de sus movimientos es estratégico.

Cuando Ripley se va, Ash bebe un líquido blanco que aparentemente es inocuo y que más tarde se revela como el fluido que tienen los androides. Un adelanto del gran giro del largometraje, aunque solo lo entendemos cuando conocemos el desenlace.

La escena con el embrión en el monitor sirve también para que, en retrospectiva, nos fijemos en todo lo que oculta Ash: su conocimiento del alienígena dentro de Kane, su indiferencia hacia los intentos de advertir a la tripulación, su manipulación para asegurarse de que el xenomorfo tenga la menor cantidad de obstáculos posible... El hecho de que apague el monitor delante de Ripley no es solo para evitar preguntas, sino para ocultar quién es en realidad. Y es increíble pensar qué hubiera pasado si Ripley le hubiera descubierto.

Al conocer el final de 'Alien' y cuando se revela que Ash no es quien dice ser, las pistas se alinean. Y esa escena que parecía solamente un momento inquietante, se convierte en el punto de inflexión del personaje, en lo que permite que dejemos de verlo como parte de la tripulación.

Saber quién es Ash no solo lo cambia todo en esa escena, sino que reconfigura toda la película después de verla por primera vez. Ahora que sabemos que Ash no es humano, cada uno de sus movimientos adquiere un doble sentido. Lo que podría parecer una distracción, una negligencia o un capricho del guion, es en realidad una señal de lo que está ocultando. Y confirma a 'Alien' como una de las mejores películas de terror que se han hecho nunca.

En Espinof | "No me lo puedo creer": Sigourney Weaver rompe su silencio y da su opinión sincera sobre 'Alien: Planeta Tierra'

En Espinof | 'Alien: Planeta Tierra' ha introducido terroríficos aliens nuevos. Para su creador, era necesario para no repetirse