"No me lo puedo creer". Sigourney Weaver rompe su silencio y da su opinión sincera sobre 'Alien: Planeta Tierra'

Uno de los grandes estrenos televisivos de estas últimas semanas ha sido 'Alien: Planeta Tierra', la primera serie en acción real situada en el mítico universo de ciencia ficción iniciado por la obra maestra de Ridley Scott. De hecho, la acción se sitúa temporalmente dos años antes que 'Alien, el octavo pasajero', donde Sigourney Weaver era la gran protagonista de la función.

Ahora la veterana actriz ha roto su silencio sobre 'Alien: Planeta Tierra' y ha desvelado que está disfrutando mucho con la serie creada por Noah Hawley. De hecho, ha destacado en People lo alucinante que le parecen las "nuevas criaturas basadas en niños" y cómo la serie "sigue creciendo y creciendo alrededor de ello".

"Fascinante"

Weaver también señala que "los monstruos que trae son simplemente aterradores. Es como si no tuviéramos suficientes problemas con el extraterrestre; necesitamos 50 más". Y es que ella misma apunta también lo siguiente en Collider:

Lo que admiro es que no se centra en Alien. Trata sobre el mundo en el que viviremos dentro de 100 años. Creo que su alcance es mucho mayor que el de un proyecto de Alien . Fascinante. Trata mucho más sobre nuestro mundo, lo que le sucederá, lo que será importante, el papel de la avaricia. Simplemente ha explorado algunos de los temas que siempre han formado parte de la serie Alien, y creo que tiene un reparto y una dirección magníficas. Francamente, no me puedo creer que sea televisión.

Es evidente que 'Alien: Planeta Tierra' cuenta con el sello de aprobación de Weaver, quien hace un par de años anunció su retiro como Ripley. Tampoco es que fuera imprescindible, pues ha tenido unas críticas alucinantes, pero nunca está de más.

Por cierto, 'Alien: Planeta Tierra' llegará a su final el próximo 23 de septiembre, pues todavía quedan dos episodios por emitirse.

