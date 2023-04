La mejor saga de ciencia ficción y terror de la historia del cine se queda sin su musa de forma definitiva: Sigourney Weaver no volverá a ser Ripley en ninguna película de 'Alien'

Ya nos lo olíamos, pero hasta ahora no había llegado la confirmación oficial de que Sigourney Weaver no va a volver a interpretar a Ripley en ninguna próxima película de la saga 'Alien'. Es cierto que la última vez que lo hizo fue en 1997, pero también que ha apenas unos años se habló de una nueva entrega de la franquicia en la que ella estaría al frente del reparto.

"Ha pasado mi tiempo en el espacio"

De hecho, la propia Weaver ha dejado claro que ella quería haber hecho la película de 'Alien' que iba a dirigir Neill Blomkamp. Tal y como ya comentó Ridley Scott en su momento, ese proyecto nunca llegó a tener un auténtico guion y en Fox acabaron priorizando 'Alien: Covenant'. Esto es lo que ha afirmado la actriz sobre su salida como Ripley:

Hay todo tipo de actrices jóvenes que hacen este tipo de papeles. Y había una película de 'Alien' que realmente quería hacer con Neill Blomkamp, y no llegamos a hacerla, pero, ya sabes, ese barco ha zarpado. Soy muy feliz haciendo lo que hago. He pasado mi tiempo en el espacio.

Estas declaraciones de Weaver coinciden con el rodaje de una nueva película de 'Alien' dirigida por Fede Álvarez en la que el protagonismo recae sobre Cailee Spaeny, vista anteriormente en títulos como 'Pacific Rim: Insurección' o el remake de 'Jóvenes y brujas'. Seguro que muchos se preguntaban si era posible algún tipo de aparición sorpresa del personaje de Ripley y esto nos deja claro que no va a ser el caso.

Teniendo en cuenta que Weaver tiene ya 73 años, es lógico que ella misma no se vea con ganas de enfrentarse a alienígenas sanguinarios y prefiera centrarse en otro tipo de retos interpretativos. En su agenda de próximos lanzamientos sobresalen 'Avatar 3' y la serie de televisión 'The Lost Flowers of Alice Hart'.

