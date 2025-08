'Alien: Planeta Tierra' es una absorbente precuela de la obra maestra del cine de ciencia ficción que supera a la mayoría de películas de la saga

Han pasado casi 5 años desde que se anunció que Noah Hawley iba a aventurarse en el universo iniciado por 'Alien, el octavo pasajero' con la primera serie de televisión dentro del mismo. Esa larga espera se debe a diferentes contratiempos, pues primero se tuvo que aplazar su rodaje por culpa de la pandemia de coronavirus y más tarde las huelgas que hubo en Hollywood en 2023 obligaron a un largo hiato en las grabaciones.

Finalmente será este 12 de agosto cuando se lancen los dos primeros episodios de 'Alien: Planeta Tierra', los cuales podremos ver en España a través de Disney+. Yo ya he tenido la oportunidad de verlos y he quedo muy satisfecho con el resultado final, pues estamos ante una absorbente obra de ciencia ficción que supera a muchas películas de la franquicia. Y esto no ha hecho más que empezar, pues ya se han plantado las semillas para la que perfectamente podría acabar siendo una de las mejores series del año.

Situándonos en el universo Alien

Situada dos años antes de los hechos vistos en la obra maestra de la ciencia ficción y terror dirigida por Ridley Scott, 'Alien: Planeta Tierra' nos presenta una sociedad en la que ya se han conseguido crear híbridos, personas cuya consciencia ha sido transferida a un cuerpo sintético. Un increíble avance tecnológico que ha cambiado todo, pero el detonante real es que una nave espacial se estrella en nuestro planeta. Y dentro de la misma espera una sorpresa un tanto desagradable.

El primer episodio comienza alternando lo que sucede en la Tierra con los catastróficos eventos a bordo de la Maginot, permitiendo así ir introduciendo a los personajes principales, pero también conocer mejor la situación exacta en la que se encuentra este universo. Este detalle era inocuo en 'Alien, el octavo pasajero' y tengo bastante claro que en 'Prometheus' estaba peor reflejado que aquí.

Además, Hawley opta por un enfoque bastante accesible -no esperéis tener que pagar aquí ningún peaje similar al de, por ejemplo, 'Legión'- para no dejar fuera a ningún espectador, pero sin que eso suponga sacrificar el cuidado al máximo de todos los detalles, tanto de guion como de ambientación, pues él mismo se encarga también de la realización del primer episodio. Ahí era clave dar con el tono adecuado para que realmente se sintiera como una expansión de la saga y no como una especie de grandes éxitos, que es lo que sucedía en el caso de la entretenida 'Alien: Romulus'.

Donde sí que este arranque de 'Alien: Planeta Tierra' muestra una ligera debilidad es en sus personajes humanos, pues no hay ninguno que realmente brille y sirva de punto de apoyo real para el espectador. Lo más parecido a ello lo encontramos con la híbrido interpretada por Sydney Chandler, pero Hawley no ha conseguido aún que su Wendy realmente haga click y estemos deseando ver su viaje personal.

Con todo, los protagonistas son lo suficientemente funcionales como para que eso no resulte molesto, aunque sí crea cierto desequilibrio dramático. Ya contaba con que todo iba a ser más estimulante cuando girase alrededor del xenomorfo, pero se trata de algo sencillamente innegable. Sin embargo, ese peaje es un pequeño precio a pagar para que Hawley nos sumerja en una serie que, al menos por ahora, realmente se siente como diferente a lo habitual en la saga.

A eso hay que sumarle que el segundo episodio es mejor que el primero, avanzando con paso firme e integrando con mayor fuerza ambos focos narrativos para que la serie realmente se sienta como un todo. Eso ayuda a que esa pega que apuntaba sobre sus personajes pierda relevancia, y además por dos motivos. Por un lado, el incremento de la tensión lleva a que el eje de la atención esté ahí. Por otro, la situación excepcional a la que han de enfrentarse los protagonistas también provoca un mayor interés en sus motivaciones y forma de proceder.

El único problema es que no dejan de ser 2 episodios de una serie cuya primera temporada consta de 8. Hay demasiado camino por delante como para sacar conclusiones indiscutibles. En mi caso, la duda más importante sigue siendo si 'Alien: Planeta Tierra' no se va a acabar viendo forzada a estirar lo que cuenta por el hecho de haber adoptado el formato narrativo de una serie. Por ahora no me ha dado esa sensación.

