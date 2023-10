'Alien': el mejor orden para ver la saga sin perderte entre xenomorfos, androides traicioneros y horrores espaciales

Tarde o temprano y, prácticamente, de forma inevitable, toda franquicia cinematográfica compuesta por más de tres películas empieza a generar angustia en un público neófito que empieza a hacerse la siguiente pregunta: ¿Cómo empiezo a ver esta saga y qué orden sigo para no perderme entre tramas, personajes y guiós a anteriores entregas?

Si tienes pensado ponerte manos a la obra con la longeva saga 'Alien' y estas cuestiones han rondado tu cabeza, tenemos cubierta tu espalda, porque en este artículo vamos a repasar los dos órdenes básicos —el de estreno y el cronológico— para que estés preparado en este universo de xenomorfos, algún que otro depredador y planetas inhóspitos cargado de acción y terror. ¡Vamos a ello!

Orden de estreno

'Alien, el octavo pasajero' ('Alien', 1979)

'Aliens: El regreso' ('Aliens', 1986)

'Alien³' (1992)

'Alien: Resurrección' ('Alien Resurrection', 1997)

'Alien vs. Predator' ('AVP: Alien vs Predator', 2004)

'Aliens vs. Predator 2' ('AVPR: Aliens vs. Predator: Requiem', 2007)

'Prometheus' (2012)

'Alien: Covenant' (2017)

Orden cronológico

'Alien vs. Predator'

Por suerte o por desgracia, ser completista y querer ver la saga 'Alien' de cabo a rabo y en orden cronológico nos obliga a arrancar con la duramente criticada 'Alien vs. Predator' del bueno de Paul W.S. Anderson. Personalmente, siempre he sido bastante indulgente con este cóctel de acción pasada de rosca con tintes de terror ambientado en el año 2004, cuando la humanidad tiene su primer contacto con los xenomorfos mientras exploran una pirámide oculta en la Antártida. Luego, claro, llegan los Depredadores —porque si no, no hay crossover— y la cosa se desmadra a tres bandas.

'Alien vs. Predator 2'

¿La primera 'Alien vs. Predator' te dejó a medio gas? No pasa nada, porque si estás tan roto o rota como yo, puede que disfrutes a toda potencia de su secuela, capitaneada por unos Colin y Greg Strause que lo apostaron todo al exceso, a la diversión sin frenos y a la serie B —con B mayúscula—. En esta ocasión la cosa arranca donde lo dejó la primera 'AVP', con los Depredadores abandonando la Tierra y dando vida de forma involuntaria a un Predalien que acabará liándola en Gunnison, Colorado después de que la nave se estrelle liberando, de paso, a un buen puñado de abrazacaras.

'Prometheus'

Empieza lo fuerte con la primera de las precuelas dirigidas por Ridley Scott, el padre de la franquicia, y que contó con un guión escrito a cuatro manos por Jon Spaihts y Damon Lindelof —y vaya que si tiene "lindelofeces"...—. Esta no es otra que 'Prometheus', cuya interesante exploración existencialista del mito se llevó también unos cuantos palos, y que nos transporta a finales del siglo XXI, cuando Peter Weyland organiza un viaje con la misión de encontrar a los seres que crearon a la raza humana. Pero, claro, entre otras cosas también se encontraron con cierta arma biológica cuyo nombre empieza por X... de xenomorfo.

'Alien: Covenant'

Toca dar un salto de 11 años hacia el futuro sin abandonar aún las precuelas para subirnos a la Covenant, capitaneada de nuevo por un Ridley Scott que moldeó, a mi juicio, la 'Alien' más floja estrenada hasta la fecha —sin contar los crossovers, claro está—. La nave de marras se dirige a un planeta, a priori, utópico, mientras sigue una señal proveniente de una nave relacionada con los hechos vistos en 'Prometheus'. Por si te lo estás preguntando, la cosa sale regular tirando a mal...

'Alien, el octavo pasajero'

Ha llegado el momento de conocer a la teniente Ellen Ripley que marcará la fantástica recta final —en términos cronológicos— de la saga con la que, sin duda, es una de las mejores películas de terror de todos los tiempos. Obviamente, es 'Alien, el octavo pasajero', en la que Ridley Scott nos regaló un asfixiante relato confinado en los laberínticos pasillos de la Nostromo y ambientado en el año 2122, unos 18 después de lo visto en 'Convenant'. Oscuridad, androides con no muy buenas intenciones, conspiraciones empresariales, alegorías sexuales y criaturas letales en una joya imprescindible.

'Aliens: El regreso'

La llegada de James Cameron a la franquicia con 'Aliens: El regreso' llevó las aventuras de Ripley en una nueva dirección —la de la acción más pura, básicamente—. Ambientada 57 años después de la 'Alien' original —en 2179, vamos—, esta secuela nos lleva al infernal planeta LV-426 en el que la teniente interpretada por Sigourney Weaver, única superviviente de la Nostromo, tendrá que enfrentarse a un buen puñado de xenomorfos junto a un escuadrón de marines un tanto disfuncional. Otra joya para enmarcar.

'Alien³'

De una nave —la Nostromo—, la saga 'Alien' nos trasladó a un planeta —el LV-426— para, en su tercera entrega, encerrar a la sufridora Ellen Ripley en la opresiva cárcel de Fiorna 161, donde deberá convivir con un variopinto repertorio de reclusos y, por supuestísimo, xenomorfos. David Fincher debutó por todo lo alto con esta infravalorada —y accidentada en términos creativos y de producción— secuela que se ambienta en el mismo año 2179, inmediatamente después de los eventos de 'Aliens'.

'Alien: Resurrección'

Y, para terminar, la saga da un salto temporal gigantesco para dejar atrás la historia de la infame compañía Weyland-Yutani y aterrizar en el año 2381, 202 años después de la muerte de Ellen Ripley. ¿Significa esto que se acabó la historia del personaje de Sigourney Weaver? En absoluto, porque la premisa del guión escrito por Joss Whedon pasa por la clonación de Ripley y por mezclar su ADN con el de una reina xenomorfo. ¿El resultado? Un auténtico disparate génico realmente divertido.

El futuro de 'Alien'

Por el momento sabemos que hay un par de proyectos en marcha que continuarán expandiendo el universo de criaturas imposibles y horrores espaciales que arrancó en 1979. Por una parte, una película dirigida por Fede Álvarez —'Posesión infernal'— que se ambientará en un punto aún por determinar tras los eventos de 'Resurrección'; por otra, una serie del canal FX capitaneada por Noah Hawley —'Legión'— y protagonizada por Sydney Chandler de la que no sabemos mucho más. Muchas ganas de ver que sale de todo esto.

