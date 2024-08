La saga 'Alien' existe por una casualidad. Cómo la primera adaptación de 'Dune' nunca realizada hizo posible el clásico del cine de terror

Triunfa en la taquilla 'Alien: Romulus', la novena entrega de la saga iniciada por Ridley Scott en 1979, justo el año en el que hemos visto 'Dune: parte 2', lo que nos recuerda que, el primer intento de adaptar 'Dune' de Frank Herbert, a la gran pantalla hizo posible que existiera la película de ciencia-ficción y terror más emblemática del cine moderno.

La producción de Alejandro Jodorowsky prometía una de las películas de ciencia ficción más ambiciosas y artísticas jamás rodadas. El director, conocido por una visión artística poderosa e indomable, había reunido a un equipo de ensueño para realizar una película de... diez horas de duración. Sin embargo, su propósito faraónico también fue uno de los mayores fracasos de la historia del cine, ya que nunca llegó a realizarse.

Una cancelación con efecto mariposa

Hay muchas historias en torno a la producción de la película y a las personas que participaron en ella, pero la que tiene que ver con la creación de un guion icónico es sin duda la más relevante y comprobable. Puesto que la visión de Jodorowsky era más que ambiciosa, llamó entre otras personas importantes, a Chris Foss y Jean Giraud, que formarían parte del departamento artístico, Pink Floyd para encargarse de la música, y Salvador Dalí y Orson Welles formaban parte del reparto.

Pero el personaje que nos interesa aquí es Dan O'Bannon, guionista que ya había coescrito 'Dark Star' de John Carpenter, que fue el supervisor de efectos visuales. Aunque la película se cancelara y ya solo sea recordada por ser "La Mejor Película Jamás Realizada", el trabajo dio a O'Bannon la oportunidad de desarrollar un libreto diferente. Justo después de la cancelación de 'Dune' el escritor, que había estado trabajando codo con codo con Jodorowsky, tuvo que abandonar París y regresar a Los Ángeles arruinado y sin tener ni siquiera dónde vivir.

Dan o Bannon

Esta circunstancia, hizo que finalmente acabara durmiendo en casa del guionista Ronald Shusett. En una entrevista de 2007, O'Bannon confesó a Den Of Geek

"Me encontré de vuelta en L.A., sin blanca, mi coche lo había regalado. No tenía apartamento, todas mis pertenencias estaban en el almacén, y terminé en el sofá de Ronnie. Necesitaba dinero y la única manera que se me ocurrió de ganar algo de pasta y salir del sofá de Ronnie fue escribiendo un guion que pudieragustara a los estudios y lo compraran. Y debido a ciertos factores de suerte, efectivamente ocurrió".

El reciclaje de lo mejor del proyecto perdido

En otras palabras, la necesidad de superar su situación fue el detonante inicial para que se le ocurriera una idea que cambiaría su vida. El deseo de salir de la pobreza llevó a la creación del guión original de Alien, en el que Shusett desempeñó también un papel muy importante, ya que él y O'Bannon lo escribieron juntos. El hecho de que ambos fueran grandes guionistas trabajando bajo el mismo techo fue totalmente circunstancial, pero un detalle tan importante como el incentivo inicial.

Lo que al principio parecía un fracaso, resultó ser el escenario perfecto para el éxito venidero. 'Dune' no se convirtió en la mejor película de ciencia ficción de la historia, pero hizo posible que 'Alien' se convirtiera no sólo en un éxito, sino en una enorme franquicia que sigue produciendo películas, pero no solo por acabar en esa casa, en ese momento, sino por la gente que conoció.

"Parte de mi experiencia con 'Dune' entró directamente en 'Alien'. La razón principal por la que la escribí en ese momento era que necesitaba dinero, pero además de hacer el guion, sabía que quería que algunos de los artistas que había conocido en 'Dune' trabajaran en 'Alien' y, en particular, que Giger diseñara la película".

Prometheus (2012)

El éxito de 'Alien' comienza con una historia muy sencilla pero genial, pero las personas que participaron en la película la llevaron a otro nivel. Los colegas que O'Bannon conoció mientras trabajaba en el proyecto de Jodorowsky transformaron la película en algo nunca visto, principalmente la visión de H.R. Giger, quien ideó el diseño del xenomorfo y otros estadíos, pero es que además, tanto Foss, Moebius como Giraud fueron artistas conceptuales en el departamento de arte, con lo que hay muchas similitudes visuales con lo que habría sido el 'Dune' nunca rodado, confirmándolo como el detonante inicial y una enorme influencia estilística y artística en la franquicia que se extiende hasta 'Prometheus'.

