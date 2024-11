Después del éxito de 'Alien: Romulus', Ridley Scott volverá a ponerse a los mandos de la saga una vez más

Estaba cantado que después del éxito en taquilla de 'Alien: Romulus' (es la segunda película más taquillera de la saga, solo por detrás de 'Prometheus') íbamos a tener xenomorfos hasta en la sopa. Además de la serie de 'Alien' ambientada en la Tierra, y de una nueva secuela que volverán a protagonizar Cailee Spaeny (o sea, Rain) y David Jonsson (o sea, Andy), ahora tenemos otra más en preparación con su creador original a los mandos. La rueda galáctica que nunca para.

Más Alien que nunca

Y es que Ridley Scott ya está desarrollando una nueva entrega de 'Alien', según desvela The Hollywood Reporter, que podemos adivinar que tendrá trama y personajes nuevos al no ser una simple continuación de 'Romulus', y de la que no sabemos de momento nada más. ¡Pero esperad, porque puede que haya aún más bichos galácticos!

Aparentemente, además de hacer la secuela de 'Romulus', Fede Álvarez ha expresado interés en hacer una posible tercera entrega de 'Alien vs Predator', aunque el proyecto no pasa todavía del rumor. Después de siete años sin escuchar gritos en el espacio, parece que en Disney han mordido su nueva franquicia y no van a dejarla marchar hasta sacarle todo el jugo.

Al fin y al cabo, Scott ha dirigido tres de las nueve cintas que de momento conforman la saga (incluyendo la inicial, 'Alien') y su retorno es un aliciente inigualable para permitir a los xenomorfos llenar nuestras pantallas durante décadas.

