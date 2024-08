El creador de 'Alien' no solo cambió el cine de terror para siempre, también rodó la mejor adaptación de Lovecraft de la historia

El éxito de ‘Alien: Romulus’ ha hecho salir a pasear los nombres de Ridley Scott y James Cameron, pero, de nuevo, se olvida que Dan O'Bannon, fue el guionista e impulsor de la primera película de la franquicia ‘Alien’. Un nombre que la mayoría de los aficionados al cine de terror conocen por ‘El regreso de los muertos vivientes’, aunque trabajara en otras películas de terror excelentes como ‘Lifeforce’ y siga siendo una figura importantísima en la historia del cine de ciencia ficción con su trabajo en ‘Desafío Total’.

Es sabida su contribución en los guiones ‘Dark Star’, ‘Muertos y enterrados’ o ‘Heavy Metal’, pero tras su debut con la legendaria comedia de zombis, también se puso tras la cámara en ‘El resucitado' (The Resurrected, 1991), una película enterrada en la sombra que las reediciones y restauraciones muy recientes han convertido en una de las piezas de culto más desconocidas de los 90, principalmente por ser la mejor adaptación oficial de una obra de H.P. Lovecraft, o al menos la más canónica y con acabado formal de gran estreno para una pantalla grande.

Un accidente en el momento adecuado

Se puede argumentar que otras como ‘Color Out of Space’ (2019) logran una buena traslación del imaginario del escritor, pero en realidad no deja de ser un trabajo independiente y no se le da la categoría de serie A que alberga esta. ‘El Resucitado’ ni siquiera es la primera película basada en ‘El caso de Charles Dexter Ward’, ya que 1963, Roger Corman levantó la primera adaptación de la historia en la también excelente ‘El palacio de los espíritus’, que fue protagonizada por Vincent Price, aunque se tomaba todas las libertades posibles y alguna más.

Siempre ha habido un problema con la mayoría de adaptaciones cinematográficas del autor. Pese a que su obra ha dado películas extraordinarias, rara vez consiguen captar la verdadera esencia de su horror, más allá de que se ciñan a la historia original, algo que esta hace en su mayor parte, sólo que ambientándola en tiempos más modernos. Recientemente le han salido bastantes competidoras, como las adaptaciones de ‘Sueños en la casa de la bruja’ en ‘Masters of Horror’ o ‘El modelo Pickman’ de ‘El gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro’, pero no son obras pensadas para el cine, esta es la única vez que se ha tomado ese riesgo pensando en la gran pantalla.

Al igual que la historia original de Lovecraft, ‘El resucitado’ comienza en un manicomio donde Dexter Ward está encarcelado, para luego retroceder en el tiempo a modo de un misterio de cine negro tradicional, cambiando a los padres del texto por la clásica esposa rubia suplicando ayuda al detective privado que tendrá que investigar los extraños sucesos que ocurren en una remota cabaña de Rhode Island, donde descubre que un prestigioso ingeniero químico ha estado recibiendo restos humanos y realiza peligrosos experimentos en su sótano.

Adaptando al inadaptable

La estructura de la historia es de las pocas veces que una adaptación adopta las habituales matrioskas narrativas de Lovecraft, lo que suele complicar el argumento pero logra un efecto de historia transmitida oralmente que crea una barrera contra la incredulidad, lo que cuenta otro, que le contó otro, puede ser cierto, y aunque ralentice las cosas ayuda a establecer la atmósfera tal y como lo hacen los textos del escritor. Esto es clave desde un guion que al parecer fue desarrollado por duplicado, de forma independiente, antes de que el director y guionista se juntaran.

La versión de Brent V. Friedman se titulaba ‘Shatter Brain’ y la de O'Bannon ‘The Ancestor’. Al parecer, la idea previa que desarrollaba Friedman era hacer una película de monstruos zombis con adolescentes y, como tenía experiencia en ese mundo, O’Bannon les dijo a los productores que le encantaría dirigirla a condición de reescribir el guion, lo que haría Friedman bajo su dirección, con lo que pudo incorporar sus propias ideas con la meta de que estuviera a la altura del material original. Con lo que empezaron a rodar con un presupuesto amplio de 5 millones de dólares y reparto estelar, incluidos Chris Sarandon, John Terry y Jane Sibbett.

Rodaron en la Columbia Británica de Canadá, probablemente para mejorar los costes de producción, pero también para sugerir la zona de Nueva Inglaterra, ya que esta es la única adaptación de H.P. Lovecraft que utiliza su ciudad natal como escenario de la historia. Aunque trataran de convertir Vancouver en Providence, se transmite bien la atmósfera lúgubre y deprimente de Rhode Island, con cielo siempre nublado y niebla constante, un escenario perfecto para que se desarrolle una historia entre lo gótico y la ciencia ficción.

Festival de efectos artesanales truculentos

El trabajo mantiene una constante sensación de misterio que oculta los tejemanejes de Charles en la granja, y una vez que se desvelan los secretos, se desata la locura propia del original en un infernal laboratorio subterráneo. Aunque durante la mayor parte del metraje el enfoque es más sobrio que otras películas de terror de su época, acaban llegando la sangre, las vísceras y las criaturas de otro mundo que muchos asocian a la serie B. Cuando O'Bannon levanta el telón sobre sus mutantes tenemos escenas memorables como el renacimiento protoplásmico, a la altura del visto en ‘Hellraiser’(1987).

La última media hora presenta algunos de más fascinantes y repugnantes efectos tradicionales de su era, haciendo una poco común rima como ‘La Cosa’ de John Carpenter y ‘The Blob’ de Chuck Russell. Y no es para menos, teniendo detrás al mítico artista de FX Todd Masters, autor de todo el gore y los animatronics que aún funcionan hoy como el primer día. O’Bannon siempre ha estado muy relacionado con las representaciones de efectos en sus películas —a él le debemos la contratación de H.R. Giger para el xenoformo— por lo que aquí estuvo bastante encima del proceso.

Esto seguramente dio lugar al memorable monstruo del río, una marioneta totalmente articulada manejada por 11 personas que la gente del pueblo se encuentra arrastrada fuera de las catacumbas durante unas lluvias torrenciales. Algo que está tomado directamente del texto original, como la exploración de las catacumbas que O'Bannon recreó fielmente en la pantalla, un vasto espacio abierto plagado de fosas donde Curwen guarda a sus resucitados. Originalmente el director había planeado que la película tuviera más humor, pero fue reeditada y recortada sin su aprobación.

La más fiel en fondo y forma

Ese primer montaje tendría un tono más consecuente con su anterior película, pero fuera o no su decisión, esa contención es precisamente lo que la diferencia de las ‘Re-Animator’ y ‘Re-Sonator’ de Stuart Gordon, hasta el momento las miradas canónicas al escritor. Un enfoque que parecía el verdadero objetivo inicial, ya que también contó con una partitura de Richard Band, pero que no se acerca tanto a los trabajos de la Empire como se podría suponer. Gusten más o menos esas visiones gamberras y desproporcionadas, la esencia Lovecraft se marina mejor en estas atmósferas ominosas, en las que parece que el mundo está constantemente a punto de hundirse en las tinieblas.

Con más similitudes a ‘Muertos y enterrados’ que a las fiestas de Brian Yuzna, la desviación del material original no descalibra la mirada a la experiencia de leer un relato del autor gracias a un cuidado de los detalles invisibles. La cabaña en la que transcurre gran parte de la película tiene un diseño de producción minucioso, desde las tablas húmeda del suelo, y las paredes descascarilladas al carácter infernal del laboratorio y las catacumbas ocultas por las sombras. O’Bannon, sin embargo, se quejaba de que le faltaba impacto.

Decía que se eliminó todo lo sexy y escenas de violencia como las torturas a magos para obtener información en las que se veían instrumentos de tortura inspirados en Nuremberg. No quedó contento y anhelaba hacer una segunda adaptación que seguramente habría sido ‘El color que cayó del cielo’. Puede que su amargura con el resultado tuviera que ver con la desafortunada trayectoria de la película, que ni siquiera pudo llegar a proyectarse en las salas de cine.

Un legado en expansión

Al contrario de lo que se cree, ‘El resucitado’ no iba a ser una producción directa a vídeo, sino que Interstar Releasing había planeado estrenarla en salas para quebrar poco antes de que pudiera hacerlo, por lo que acabó directamente en los videoclubs en 1992, justo durante el apogeo del mercado doméstico, en el que el alquiler y la compra de vídeos suponían grandes beneficios para los estudios. Sin embargo su presencia internacional fue tirando a escasa y acabó en el olvido años más tarde, siendo el canto del cisne de O`Bannon como director.

Curiosamente, Friedman prepararía un poco más tarde el guion de otra adaptación de H.P. Lovecraft, la estupenda ‘Necronomicon’ (1993), que volvía al tono desquiciado y surrealista de Yuzna. El tiempo ha hecho que ‘El resucitado’ haya podido ser redescubierta en completísimas restauraciones en alta definición, valorándose como una de las pocas que han respetado el estilo literario del de Providence, tomándose su tiempo en establecer las capas de su historia, sin prisa por llegar a las revelaciones, pero sin renunciar a un colorido espectáculo de lo grotesco.

Un contraste de estilos perfecto para una era de bisagra en el género como fueron los 90, en donde se salía de una forma de entender el cine de terror sin abandonar su gusto por lo tangible y las criaturas con efectos prácticos, una combinación que llegó a su cénit con la también esencial ‘En la boca del miedo’ (1995), que aunque no adaptaba ninguna obra particular del escritor, probablemente tuviera muy en cuenta la película de O’Bannon para su aproximación a su mitología desde el cine negro, añadiendo un capítulo más al eterno partido tenis de John Carpenter —se dice que ‘La Cosa’ fue una respuesta a ‘Alien’— y su colega de universidad convertido en rival.

