El creador de 'Alien: Planeta Tierra' quería que sintiésemos lo mismo que cuando vimos 'El octavo pasajero'. ¿Su solución? Nuevos bichos

Esperaba bastante y los resultados han estado a la altura con la magnífica 'Alien: Planeta Tierra'. Y es que mucho se tenía que torcer para que uno de los mejores guionistas (y directores) televisivos la fastidiase a la hora de ofrecernos una incursión seriada en el universo lanzado por Ridley Scott.

Al igual que hizo con 'Fargo', Noah Hawley ha ido con la serie de Disney+ al terreno emocional. A ver qué es lo que la película original hizo y lo que siente al verla para intentar para ofrecernos una buena ración de eso. Eso sí, es consciente de que si se quedaba en lo básico no iba a poder sorprendernos tal como lo hizo en su momento 'Alien: El octavo pasajero' ya que los fans de la franquicia conocen al dedillo al xenomorfo.

Más monstruos

«La realidad es que no puedo hacerte sentir el ciclo vital de esta criatura por primera vez de nuevo porque lo conoces tan bien», reconoce Hawley en una entrevista para The Hollywood Reporter, «esta evolución de que es realmente cuatro monstruos y uno. Y es un parásito. Cada paso en el camino es peor que el anterior.»

Hawley se vio entonces con ese dilema de cómo hacer para transmitir esa sensación de novedad, de sentir lo mismo que él mismo (y muchos de nosotros) sintió cuando vio la primera película. La reinvención, si podía darse de alguna manera, tendría que venir con nuevos monstruos:

«El único modo de hacerte sentir ese terrible descubrimiento es añadir nuevas criaturas. No sabes cómo se reproducen o lo que comen. Así que tienes este temor cada vez que están en pantalla en la que estás tipo "Sé que algo va a pasar. No sé qué va a ser". Y entonces cuando pasa, es peor de lo que podías haber imaginado.»

De esta manera en estos tres primeros episodios de la serie, sobre todo en los dos inaugurales, hemos visto a estos nuevos bichos. Una idea que «Alarmó y alivió a Ridley Scott a la vez», según reconoce el productor de la saga David W. Zucker. Para el productor, Scott se ha mostrado complacido por cómo Hawley ha ejecutado estos nuevos bichos.

