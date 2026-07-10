Los directores de 'Vengadores: Doomsday' harán el remake de una de las películas más míticas de los 90. Me cuesta pensar que haya alguien interesado en volver a verla

Cuando uno cree que la nostalgia por los 90 ha terminado ya, tras la esquina espera un nuevo giro de timón a nuestros recuerdos. En este caso, el de una orca saltando por encima de un niño para irse a la libertad, imagen icónica y mil veces parodiada en su momento que dio fama internacional a 'Liberad a Willy'. La película original tuvo sus buenas tres secuelas y una serie de animación, pero en Hollywood han pensado que este legado no es suficiente y necesitamos, cómo no, un reboot.

Remakead a Willy

Tal y como cuenta Variety, Warner se ha juntado con la productora de los hermanos Russo ('Vengadores: Doomsday' y muchas otras), AGBO, para hacer una nueva versión de la historia del niño y su orca. De momento, solo sabemos que el guion estará escrito por Mary-Margaret Kunze (productora de 'The Boroughs' o 'Daredevil') y Jade Halley Bartlett ('Miller's Girl'). Entre las dos tratarán de dar un giro a la historia lo suficientemente interesante como para convencernos de que esto era necesario.

Hace 33 años, 'Liberad a Willy' recaudó 153 millones ante sus 20 millones de presupuesto y llevó al top 10 su tema de Michael Jackson, 'Will you be there'. Eso sí, en tiempos modernos se ha hecho más famosa por la triste historia de su orca protagonista, Keiko, que fue liberada tras la producción de la película pero, tras unirse a otro grupo de orcas, volvió donde los humanos para conseguir comida y refugio, solo para acabar muriendo en el agua cerca de Noruega.

Por si acaso, y para evitar controversias, puedo jugarme una mano a que en esta versión utilizarán CGI en lugar de animales reales. ¡Al fin y al cabo, en sus secuelas usaron animatronics! La única pregunta que tienen que hacerse es si hay un público realmente para 'Liberad a Willy', porque, francamente, me cuesta imaginar a alguien realmente emocionado por este proyecto. Con o sin orca real.

En Espinof | He visto por primera vez la mejor película de Tony Scott y ahora entiendo por qué los blockbusters de los 90 eran mejores que los de ahora

En Espinof | Las mejores películas de 2026