Series bélicas: las 13 mejores series de guerra de todos los tiempos y dónde verlas

Si bien la guerra es algo terrible y una tragedia sin parangón, hay una cosa en el cine y en la televisión bélica que nos apasiona. Ya sea por su dramatizada (y a menudo romantizada) recreación de eventos históricas o por sus claros alegatos antibelicistas, nos encontramos apasionados viendo grandes batallas y grandes hazañas. Hoy en Espinof repasamos las que son las mejores series bélicas.

Antes de meternos en faena, una pequeña aclaración. A la hora de afrontar listas como estas siempre está un problema que, en realidad, tienen todos los géneros: que no son nada limitantes en cuanto al tipo de historia o ambientación que buscamos.

El que muchas veces el género haya sido impulsado desde la propaganda, con ese relato de las hazañas de los héroes patrios, hace que, además, lo asociemos al relato los grandes conflictos del siglo XX. Sin embargo, esto va mucho más allá. Tanto que podemos encontrarnos ejemplos que recorren toda la Historia de la Humanidad. Y eso sin contar las entradas en géneros especulativos.

Una lista así sería algo inabarcable y muchas veces entraríamos en discusiones eternas sobre qué diferencia una serie bélica de una histórica ambientada durante una guerra. En orden de acotar el terreno, esta lista está formada por grandes series, cuyo componente militar y bélico sea fundamental y que estén ambientadas durante la "Edad contemporánea" (finales del siglo XVIII hasta la actualidad).

Por otro lado, junto a esta selección podéis consultar las que para nosotros son las mejores películas bélicas de todo los tiempos. Además, podéis echar un vistazo a nuestra selección de series de época y las mejores series de la historia.

Los héroes de Hogan (Hogan's Heroes, 1965-1971)

Creada por Bernard Fein y Albert S. Rudy | Reparto: Bob Crane, Werner Klemperer y John Blanner

Arrancamos con un par de grandes clásicos del género que, casualmente, se enclavan en la comedia. Vamos a la Segunda Guerra Mundial con las aventuras de un grupo de prisioneros de guerra que usan el campo en el que están para intentar sabotear la Alemania Nazi... siempre que nos les pillen. Su humor algo más inteligente de lo habitual en la parrilla hizo que desde CBS tuvieran que incorporar risas enlatadas.

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'M.A.S.H.' (1972 - 1983)

Creada por Larry Gelbart | Reparto: Alan Alda, Wayne Rogers, McLean Stevenson, etc.

Sinceramente, una lista no puede estar completa sin la que es una de las mejores series bélicas de todos los tiempos y todo un clásico de la televisión. Una ampliación de la película de Robert Altman que nos llevaba al corazón de un hospital de campaña en la Guerra de Corea. Una serie que navegaba entre el drama propio de las circunstancias y la comedia. Es una de las series más nominadas a los Emmy de la historia (más de 100 nominaciones).

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'Vientos de guerra' (The Winds of War, 1983)

Creada por Herman Wouk | Reparto: Robert Mitchum, Ali MacGraw, Jan-Michael Vincent

Una joya basada en una novela inconmensurable (lo típico que quieres contar algo y cuando llegas a ese algo llevas casi mil páginas) que nos lleva desde los prolegómenos de la Segunda Guerra Mundial hasta la entrada de Estados Unidos en el conflicto a través de los ojos de un diplomático destinado en Berlín.

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'Norte y sur' (North and South, 1985, 1986, 1994)

Creada por David L. Wolper | Reparto: Patrick Swayze y James Read

Mi primer recuerdo de esta trilogía de miniseries fueron los anuncios televisivos de una edición en VHS allá por los 90. Anécdotas aparte, tenemos una monumental trilogía de miniseries (la original es imprescindible) que nos lleva a la amistad de dos camaradas de la academia militar que se ven en bandos opuestos durante la guerra civil estadounidense. Bastante más dramático que bélico, resulta un

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'Sharpe' (1993-1997; 2006, 2008)

Creada por Eoghan Harris | Reparto: Sean Bean, Daragh O'Malley, etc.

Si lo que os gustan son las guerras napoleónicas, ojo porque nuestro querido Sean Bean se puso durante los años 90 en la piel de un sargento británico en lo que participa en varias campañas militares. Comenzando, de hecho, con la España invadida por Francia. Al contrario que otras series aquí listadas, esta está formada por telefilmes (al igual que 'Colombo', por ejemplo).

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'Hornblower' (1998-2003)

Dirigida por Andrew Grieve | Reparto: Ioan Gruffudd, Robert Lindsay, Jamie Bamber, etc.

De forma parecida a la anterior, esta también es una serie compuesta por telefilmes que adaptan las novelas protagonizadas por Horatio Hornblower, un oficial de la marina británica durante las guerras revolucionarias francesas y las napoleónicas. Una estupenda saga con aroma a cine clásico de aventura y guerra.

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'Hermanos de sangre' (Band of Brothers, 2001)

Creada por Tom Hanks y Steven Spielberg | Reparto: Scott Grimes, Damian Lewis, Michael Cudlitz, etc.

Probablemente, la mejor miniserie de la historia de la televisión y un espléndido drama. El tándem entre Tom Hanks y Steven Spielberg nos dio el germen de lo que, a través de los años, se convertiría en una trilogía bélica imprescindible. La insuperable primera entrega nos lleva a la historia de la "Easy" Company en lo que se adentran en el frente durante la Segunda Guerra Mundial.

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'Generation Kill' (2008)

Creada por David Simon, Ed Burns y Evan Wright | Reparto: Lee Tergesen, Alexander Skarsgård, James Ransone, etc.

Con un reparto inconmensurable, nos vamos a la guerra de Irak bajo la óptica de un periodista de guerra, que se vio acompañando a los marines estadounidenses durante la invasión. Sobria pero con una narrativa magistral, es desde luego una miniserie idónea para adentrarse en uno de los grandes conflictos del siglo XXI.

Se puede ver en HBO Max

'The Pacific' (2010)

Creada por Bruce McKenna | Reparto: James Badge Dale, Joseph Mazzello, Jon Seda, etc.

Prácticamente, la "hermana fea" de la trilogía bélica iniciada por 'Hermanos de sangre'. Pero que no os engañen, la incursión en el frente pacífico es de todo menos inferior. En esta ocasión, seguimos a la primera división de la marina estadounidense bajo los puntos de vista de varios de sus componentes.

Se puede ver en HBO Max | Crítica

'Hijos del Tercer Reich' (Unsere Mütter, Unsere Väter 2013)

Creada por Stefan Kolditz | Reparto: Volker Bruch, Tom Schilling, Katharina Schüttler, Miriam Stein y Ludwig Trepte

Acostumbrados a los relatos desde el punto de vista de los americanos, es refrescante ver el drama de la Segunda Guerra Mundial desde el punto de vista de cinco jóvenes alemanes que ven cómo la guerra les separan. Una ficción que, si bien no es especialmente brillante, despliega un interesantísimo prisma que hace reflexionar al espectador. De hecho, su titulo original busca el poner en el espejo al espectador alemán que vea que es la historia que vivieron o podrían haber vivido sus padres, sus abuelos, lo que causó revuelo en su momento.

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'Das Boot: El submarino' (2018-2023)

Creada por Johannes W. Betz, Tony Saint | Reparto: August Wittgenstein, Clara Ponsot, James D'Arcy, etc.

La cinta de Wolfgang Petersen está sin duda en el Olimpo de las películas bélicas (de hecho, casi hago trampa y la pongo aquí porque tuvo montaje en miniserie) y su secuela televisiva no queda demasiado lejos en términos de realismo y calidad. Una serie que arranca en 1942, con un motín a bordo de un U-612.

Se puede ver en SkyShowtime y Prime Video

'Los hombres del SAS' (SAS: Rogue Heroes, 2022-...)

Creada por Steven Knight | Reparto: Connor Swindells, Jack O'Connell, Alfie Allen, etc.

Mira que con la dramaturgia de Steven Knight ('Peaky Blinders') siempre tengo mis más y mis menos, pero con este viaje vibrante al frente africano de la Segunda Guerra Mundial, estoy siempre a bordo. Una serie con rigor que sigue la creación de un comando que opera tras las líneas enemigas. Acción, drama, y bastante desenfadada. Una combinación ganadora.

Se puede ver en HBO Max | Crítica

'Los amos del aire' (Masters of the Air, 2024)

Creada por John Shiban, John Orloff | Reparto: Austin Bulter, Caullum Turner, Barry Keoghan, etc.

El último gran ejemplo del género bélico lo tenemos en esta tercera incursión en la Segunda Guerra mundial con, en esta ocasión, las fuerzas aéreas. Cuidadísima hasta el último detalle, nos encontramos con todo un golpe en la mesa demostrando que, a pesar de que el género en televisión es menos prolífico, pueden ser igual o más espectaculares.

Se puede ver en Apple TV | Crítica

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