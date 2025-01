Esta desenfadada miniserie bélica se ve en una tarde. Una sátira basada en hechos reales que tenemos en Disney+

Historias de guerra tenemos de sobra. Y es que el género bélico es tan prolífico como moldeable, admitiendo dramas y comedias. En esta ocasión se acaba de estrenar en Disney+ una de estas últimas: una miniserie que cuenta, de manera cómica y satírica, un incidente real entre la Unión Soviética y Suecia en plena guerra fría.

Compuesta de seis episodios de tan solo 30 minutos cada uno, 'Whiskey on the Rocks' nos lleva a las costas suecas en octubre de 1981, donde un submarino soviético de clase Whiskey encalla con una roca a tan solo 10 kilómetros de una base militar del país escandinavo.

A partir de ahí empieza el caos, como os podéis imaginar y una interpretación no demasiado pegada a la realidad (ya lo advierten desde el comienzo) de lo que pasó durante esos días de tensión entre Suecia con "el pastor de ovejas y primer ministro" Fälldin (Rolf Lassgård), la Unión Soviética de Brézhnev (Kęstutis Stasys Jakštas) y, por supuesto Estados Unidos de Reagan (Mark Noble).

Arriba el periscopio

Si bien 'Whiskey on the Rocks' es claramente una sátira, tiene en todo momento alma de thriller bélico. De hecho se desarrolló como tal inicialmente pero pronto derivó hacia una dramedia pero sin renunciar a ese espíritu de thriller. Una labor que quedó en mano de los creadores Henrik Jansson-Schweizer y Jonas Jonasson.

Tanto es así que al director Bjorn Stein, se le ocurrió la idea de no contarles al equipo (incluyendo al director de fotografía, diseñador de set, etc.) que iba a ser cómico: «queríamos que su mentalidad y enfoque fuese la misma que para un thriller de espionaje tradicional», declaró el director en Deadline. Y, la verdad, la jugada les funcionó de maravilla.

Claro, si bien se puede disimular en cuanto a la creación física del mundo y su representación, el guion ya delata todo y tira un poco de caricatura a la hora de representar a los personajes. Sobre todo a los hombres más poderosos de la Tierra en ese momento, con los actores representándoles tirando de cierto histrionismo y potenciando esa personalidad de ver quién la tiene más grande, hablando en plata.

Evidentemente esto no tiene quizás la sutileza de sátiras políticas de Iannucci, pero en líneas generales 'Whiskey on the Rocks' resulta un fantástico divertimento. Cuando menos te lo esperas te encuentras a carcajada viva mientras los dardos van de un lado a otro e intentan salir airosos de "una cagada submarina". Una opción estupenda para una tarde.

