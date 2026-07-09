Uno de los mayores mangas de Shonen Jump echa el cierre. 'Blue Box' se despide antes de lo esperado y la revista pierde otra de sus grandes bazas

La legendaria Shonen Jump lleva un tiempo luchando por mantener sus series a flote, y especialmente con los nuevos lanzamientos no termina de levantar cabeza. En 2025 vimos un aluvión casi sin precedentes de cancelaciones y 2026 también empezó fuerte con la guillotina, con el relevo generacional volviéndose cada vez más complicado.

Ahora las cosas se complican un poco más, porque una de sus series más potentes del momento llega a su final: 'Blue Box' ('Ao no Hako') se despide ya mismo.

Se termina el partido

'Blue Box' de Kouji Miura ha sido uno de los grandes éxitos recientes de la Shonen Jump gracias a su buen equilibro entre manga de romance y deportes. La adaptación a anime, que se puede ver en Netflix, también tuvo una acogida tremenda y terminó reafirmar su éxito. Pero ahora toca despedirnos de Taiki y Chinatsu.

Ya se ha confirmado que el capítulo 250 de 'Blue Box', que se publicará la semana que viene con el número 33 de la Weekly Shonen Jump, será el último del manga. Este último capítulo supondrá el "clímax" de la historia con la ceremonia de graduación, y también recibirá una página a color y varios artículos especiales.

La verdad es que, aunque sabíamos que 'Blue Box' se encontraba en su recta final, el desenlace llega bastante por sorpresa y prácticamente de un día para otro. Sin embargo, Mouri asegura que "este es el final que había planeado desde el principio".

Ahora que 'Blue Box' se despide, la revista pierde una de sus series más exitosas de la nueva generación. Y no es la única, porque 'Sakamoto Days' también está dando sus últimos coletazos y se espera que eche el cierre a lo largo de 2026. Ahora la gran esperanza de Shonen Jump continúa siendo 'Kagurabachi', aunque 'Akane-banashi', 'Ichi the Witch' y 'RuriDragon' también vienen pisando fuerte y habrá que ver si entre todas consiguen mantener el ritmo.

Eso sí, tampoco es el adiós definitivo a 'Blue Box'. El anime tiene su segunda temporada en marcha y se espera que se estrene en Netflix el próximo otoño, así que por lo menos nos podemos agarrar a la historia un ratito más mientras continúa la adaptación.

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