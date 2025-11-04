La legendaria revista de 'Dragon Ball' y 'One Piece' ha perdido su magia: Shonen Jump cancela más mangas y sigue sin encontrar el relevo generacional que necesita

Seguir a las leyendas es siempre complicado, pero lo cierto es que en la revista Weekly Shonen Jump no terminan de dar con la tecla. La revista ha sido la cuna de grandes series históricas como 'Dragon Ball', 'One Piece', 'Naruto', 'Slam Dunk', 'Kimetsu no Yaiba', y una larga lista que ha ido creciendo y creciendo a lo largo de varias décadas.

Pero tras el final de 'Jujutsu Kaisen' y 'Boku no Hero Academia en 2024, en la revista no consiguen encontrar un relevo generacional que les funcione del todo. Y es que este año ha llegado ha cancelar hasta diez series de manga sin ningún miramiento.

¿Qué está pasando aquí?

En lo que llevamos de 2025 (que bueno, ya es bastante), la Shonen Jump ha visto el cierre de trece series de mangas diferentes. Para ser justos, algunas de ellas ya llegaban a su final natural, como 'Undead Unluck', que se despedía después de 239 capítulos. También se despidieron 'Mission: Yozakura Family' y 'Kill Blue', que llevaban en publicación desde 2019 y 2023, respectivamente.

Aunque estas tres series han sido de publicación relativamente corta, el gran drama viene porque de las treces series que han terminado en 2025, diez han sido canceladas por la propia revista. El caso más sonado sin duda ha sido el de 'Astro Royale', el nuevo manga del autor de 'Tokyo Revengers' que se consideraba una de las grandes apuestas en la revista.

'Ping-Pong Peril' ha sido la última "víctima" de los hachazos de la revista, cancelada tan solo tras 17 capítulos. No ha durado ni medio año en publicación pero desde Shonen Jump no han querido darle más oportunidades, y lo mismo ha pasado con 'Ekiden Bros' y 'Kaedegami', que no han llegado ni siguiera a los 20 capítulos publicados.

Y no serán los últimos finales, porque tanto 'Sakamoto Days' como 'The Elusive Samurai' se acercan a su final y podemos esperar que se despidan definitivamente en los próximos meses. Así que dos de las series más asentadas de la actual Shonen Jump también echarán el cierre pronto.

No está muy claro qué está pasando en el departamento editorial de la revista, porque tampoco es que se estén quedando sin series y ya tienen varios mangas nuevos listos en la parrilla. Pero la verdad es que muchas de estas nuevas series no consiguen enganchar del todo a los lectores con el mismo tirón que lograron 'Jujutsu Kaisen' o 'Kimetsu no Yaiba' con sus primeras publicaciones.

Y es que aparte de 'One Piece', que es una institución inamovible en la revista, los grandes mangas de Shonen Jump han ido llegando a su final y en los años más recientes no estamos viendo un verdadero reemplazo generacional que dure a la larga. O al menos uno que tenga el brillo y la magia de las series que se publicaban hace unos años.

Shonen Jump sigue buscando su próximo Goku y su próximo Naruto, pero también ha cambiado la manera en la que muchos lectores consumen manga, apostando más por el formato digital, y también ha habido un giro hacia historias más adultas desde que llegó el Trío Oscuro. Ahora bien, no todo está perdido y hay varias series con mucho tirón que están teniendo un buenísima acogida y tienen potencial para seguir hasta lo más alto.

'Akane-banashi' está funcionando de miedo y pronto tendrá su propio anime, con lo que lo tiene todo para seguir acumulando lectores, mientras que 'Kagurabachi' e 'Ichi the Witch' son las dos nuevas series de manga que están sabiendo crecer capítulo a capítulo. Puede que estas tres tengan el potencial para liderar del todo la nueva generación de la revista, al menos si no les llega el hachazo más pronto que tarde.

