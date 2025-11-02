El autor de 'Boku no Hero Academia' no consiguió triunfar hasta que dejó de imitar a 'One Piece', aunque le costó aprender la lección: "No hay nada de Luffy en mi"

Hoy en día 'Boku no Hero Academia' ya se sienta en la mesa con los grandes manganimes de la historia, y además su última temporada está siendo una despedida estupenda con una calidad espectacular. Izuku Midoriya se cuenta entre los mayores héroes de la revista Weekly Shonen Jump, pero tan solo consiguió despegar del todo cuando su creador dejó de querer parecerse a sus referentes.

Vuela por tu cuenta

Kohei Horikoshi le dio muchas vueltas a 'Boku no Hero Academia' antes de empezar a publicar su manga tal y como lo conocemos hoy en día. De hecho en algún punto Midoriya incluso iba a ser un oficinista, pero su chip cambió del todo y pudo permitirse crear con libertad cuando dejó de intentar crear al próximo Monkey D. Luffy

'One Piece' y Luffy ya eran referentes bien asentados cuando Horikoshi empezó a dibujar. Y tras terminar su segunda serie, 'Barrage', Horikoshi tenía claro que quería un protagonista con el carisma y la energía de Luffy.

Por desgracia, no es fácil imitar a los grandes y Horikoshi no conseguía dar con la tecla ni para la historia ni para su protagonista. Pronto se dio cuenta de que no era tan fácil conseguir un protagonista como el que Eiichiro Oda había creado para 'One Piece', hasta que finalmente admitió a las malas que "No hay nada de Luffy en mi".

Este fue un punto de inflexión para Horikoshi, que entonces decidió empezar a desarrollar su propio estilo creativo. Así empezó a trabajar en la historia corta "My Hero", que fue el punto de partida para lo que años más tarde se convertiría en 'Boku no Hero Academia'.

"Creo que desde el momento en el que aquel concepto nació a que completase los primeros storyboards pasó más o menos un año, para que todas las piezas se alineasen", explicó Horikoshi en una entrevista reciente en Jump GIGA 2025. "Hice varias versiones diferentes para el principio, no había decidido las características de los personajes, estaba en ello. Pero después alcancé pronto la fase en la que creé al personaje de All Might y pensé "Si este tío está aquí, entonces puedo salir adelante".

Al final Horikoshi consiguió encontrar su propio pie y su propio héroe central para 'Boku no Hero Academia', y vaya recorrido ha tenido después de diez años de publicación. Ahora Horikoshi ya anda dándole vueltas a su nuevo manga, aunque habrá que ver cómo de diferente a Midoriya y All Might es su nuevo protagonista.

