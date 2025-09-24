La temporada final de 'Boku no Hero Academia' está a la vuelta de la esquina. Te puedes poner al día con estos capítulos sin tener que ver todo el anime

Después de nueve años en emisión, va tocando mentalizarnos de que este 2025 le decimos adiós al anime de 'Boku no Hero Academia'. Con su octava temporada se termina de adaptar el manga de Kōhei Horikoshi y cerramos del todo la historia de Izuku Midoriya, y es un evento que no nos queremos perder.

Aunque si todavía nos tenemos que subir al carrito, ponerse al día con los 159 capítulos de anime puede ser un poco agotador.

Metamos la tijera

Antes de que se me tire nadie encima, yo personalmente recomiendo ver el anime de 'Boku no Hero Academia' al completo. Es una de las series de anime más accesibles y la tenemos disponible en streaming en varias plataformas, además de que comparándola con otros animes largos como 'One Piece' o 'Naruto', tiene poco más de ciento cincuenta episodios de una duración corta y eso se ve en nada si te pones a ello.

Pero si somos fans de los "speedruns" y queremos ir a lo loco, podemos ver once capítulos concretos para seguir la historia y los conflictos principales de 'Boku no Hero Academia' y llegar preparados a la nueva temporada. O si lo que queremos es refrescarnos un poco la trama sin tener que volver a ver el anime al completo, estos episodios nos pueden venir de perlas:

Temporada 1 - Episodio 1

El inicio del anime, en el que se nos presenta todo el mundo de 'Boku no Hero Academia' y la peculiaridad de sus poderes. También sirve de introducción a Midoriya y su héroe All Might, obviamente no nos lo podemos saltar.

Temporada 2 - Episodio 10

Una de las virtudes de la segunda temporada fue mostrar más sobre los compañeros de Midoriya en la U.A. Este episodio concreto se centró en Shoto Todoroki y su familia, posicionándole como el opuesto de Midoriya y profundizando en su pasado.

Temporada 2 - Episodio 25

La segunda temporada es divertidísima y nos da muchos combates notables, pero este capítulo concreto se centra en Katsuki Bakugo y nos da un vistazo a su personalidad como el anime no había hecho hasta el momento. Será importante de cara al futuro.

Temporada 3 - Episodio 11

La presentación de All For One, el gran villano de la serie, y donde el equilibrio de todo el anime cambia por completo. A partir de aquí la historia de Midoriya toma un giro definitivo en su carrera como héroe.

Temporada 4 - Episodio 13

Midoriya es el protagonista absoluto de 'Boku no Hero Academia', pero no siempre tiene muchos momentos para brillar y demostrar por qué se merece ser un héroe. Pero en este capítulo lo dio todo y probó que es mucho más que el heredero de All Might, sino un héroe con un potencial tremendo cuando no está limitado por sus circunstancias.

Temporada 4 - Episodio 25

La temporada 4 de 'Boku no Hero Academia' nos dejó con muchos altibajos pero se fue con un zambombazo. Esta temporada trajo grandes cambios para los héroes y este capítulo en concreto es donde Endeavour da todo de sí para demostrar que puede recoger el manto de All Might como héroe nº1.

Temporada 5 - Episodio 23

Si nos hemos estado centrando en los héroes, ahora toca echar un vistazo a los villanos. Este episodio es un punto de inflexión al mostrar el origen de Tomura Shigaraki.

Temporada 6 - Episodio 3

La sociedad de 'Boku no Hero Academia' es complicada y no solo se reduce a héroes y supervillanos. Este episodio nos ofreció un genial punto de vista sobre la gente con superpoderes, y de paso escala aún más en conflicto entre las diferentes facciones del anime.

Temporada 6 - Episodio 17

Siguiendo con los pasados traumáticos, este episodio es un punto de inflexión al mostrarnos la historia de Dabi e indagar más en el trauma que arrastra la familia Todoroki. Una historia de terror que te deja bien pocho.

Temporada 6 - Episodio 23

Los finales de temporada son apoteósicos, y el tramo final de la sexta temporada es absolutamente desgarrador. Durante esta temporada las cosas se han ido poniendo cada vez más complicadas, y en este punto Midoriya había conseguido poner a sus compañeros en su contra.

Temporada 7 - Episodio 13

Honestamente, la séptima temporada de 'Boku no Hero Academia' merece verse al completo para llevar toda la historia (y los traumas) bien frescos. Pero sin duda el episodio clave es el 13, que se centra en un momento significativo de toda la destrucción y caos que ha traído Shigaraki consigo.

En Espinof | 'Boku no Hero Academia': en qué orden ver en streaming la serie y películas del anime de superhéroes para no perdernos nada de nada

En Espinof | 'Super Crooks' del cómic a la serie: el anime de Netflix es una sobresaliente adaptación que supera al original