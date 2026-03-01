La actriz Macarena Gómez se olvida del histórico "No a la guerra" en los Goya y cuestiona la gala de cine como espacio para la denuncia

La alfombra roja de los Premios Goya siempre ha sido el aperitivo de una fiesta en la que se habla de mucho más que de cine. Desde aquel histórico "No a la guerra" de 2003, cuando buena parte de la industria alzó la voz contra la invasión de Irak y convirtió la gala en un símbolo de posicionamiento colectivo, el evento siempre ha estado asociado a una idea clara: el cine español no es indiferente a lo que ocurre fuera de la pantalla.

Este año, sin embargo, el debate ha tomado otro cariz. En un mundo convulso (y tras el reciente ataque e Estados Unidos a Irán), las reivindicaciones volvieron a aflorar, dando pie a que opinasen también Aldo Comas y Macarena Gómez.

Encender la polémica

Cuando se le preguntó en la alfombra roja, Aldo Comas fue tajante ante los medios: "Yo no he oído a nadie hablar de los 50.000 muertos que ha habido en los últimos dos meses en Irán. Nadie habla de ello. Veo muchos pins de todo, pero de eso no. No lo sé". Y añadió: “También tenemos que acabar con regímenes teocráticos que asesinan a sus poblaciones”.

Macarena Gómez intervino también para cuestionar el marco del mensaje: "Bueno, igualmente tampoco creo que una gala de cine sea lugar para...". Comas remató: "Una guerra nunca mola, una guerra nunca mola, pero quiénes somos nosotros. Somos bufones, cantantes, pintores y actores. Que opinen los demás".

La imagen de actores y actrices luciendo el lema contra la guerra en 2003 quedó grabada como un momento de consenso casi unánime. Por eso resulta llamativo: que el posicionamiento esté tan fragmentado y sujeto a debate. Porque aunque ellos sugieran que una gala de premios de cine no sea un lugar para hablar de la guerra, en realidad sí que es un espacio seguro para reivindicar las injusticias y conflictos que ocurren en el mundo. Y lo ha sido siempre.

Sin embargo, no es la primera vez que la pareja genera polémica. En 2024 ya lo hicieron por sus palabras sobre las denuncias contra la violencia machista en redes sociales: "Que se denuncie, que vayan a la policía y no a Instagram. Que vayan a los juzgados y no a la tele. Que vayan a donde tienen que ir para denunciar algo tan asqueroso como es un acoso, un abuso de poder, una violación... Pero el problema cuando tiramos mucho de Instagram es que estamos simplificando el discurso y estamos creando una especie de caza de brujas que para mucha gente ha sido injusta”. Mientras, Gómez concluía: "Lo que no se puede hacer es difamar a la gente sin haber acusaciones de por medio”.

