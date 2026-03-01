Alauda Ruiz de Azúa gana su segundo Goya como directora y se consagra como una de las voces más potentes del cine español

Una de las grandes batallas de esta noche en los Goya era la de llevarse la estatuilla a la Mejor dirección. Los dos grandes favoritos se imponían en un año que costaba mirar fuera de 'Los domingos' y 'Sirat'. A un lado Alauda Ruiz de Azúa, directora prometedora de obras íntimas y punzantes, al otro un Oliver Laxe que ha dejado desolado a más de uno y de dos con su tragedia desértica, y que está empezando a hacerse con proyección internacional.

Los premios han dado la victoria Alauda, que ha subido por segunda vez a recibir su Goya después de que ganara la dirección novel por 'Cinco Lobitos' en 2022. La bilbaína recibía el premio con modestia y contextualizando lo que significaba subirse a ese escenario. Mencionando en su discurso que es tan solo la cuarta directora en la historia en hacerlo después de Pilar Miró, Icíar Bollaín e Isabel Coixet, y señalando entre aplausos que "el talento no entiende de género, pero las oportunidades históricamente sí han entendido de género".

Apenas dejaba espacio en su discurso para celebrar la película, si bien agradecía a su equipo el trabajo bien hecho. "Sois igual de exigentes que yo y nunca perdéis el sentido del humor".

Ya habría más tiempo de agradecer y celebrar tras el premio a la Mejor película, que también ha ido para 'Los domingos'. Parecía previsible esperar unos premios que trataran de contentar equitativamente a Alauda y Laxe, pero este segundo se ha acabado yendo con las manos vacías. 'Sirat' ha ganado 6 estatuillas, pero ha acabado perdiendo en las grandes categorías. Su gran esperanza se queda ahora en mirar a los Oscar, donde están nominados a Mejor sonido y Película internacional.

Para Alauda supone un paso más en cimentarse como una de las voces más potentes y personales de nuestro cine. La cineasta se está haciendo con una filmografía imprescindible. 'Los domingos' supone hasta el momento su película más compleja y polarizante, y deja con ganas de lo que vendrá después. No parece desde luego que quiera alejarse de entrar en fangales. El año pasado y tras el éxito de 'Querer', se anunciaba que su nuevo proyecto de serie girará en torno a una plataforma de trabajo sexual tipo OnlyFans.

