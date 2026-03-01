'Valor sentimental' se consagra en los Goya como una de las mejores películas del año. Una prueba más de que las historias familiares son universales

La celebración de los Premios Goya de este año nos ha dejado una de esas noches que marcan un antes y un después, también para el cine europeo. Aunque las grandes protagonistas fueron las películas españolas, la 40ª edición de los galardones también premió una producción extranjera como 'Valor sentimental', del cineasta noruego Joachim Trier, que se alzó con el Premio Goya a la Mejor Película Europea, consolidándose como una de las propuestas más potentes y celebradas del cine reciente.

El Goya es mucho más que un premio, porque también actúa como la consagración definitiva de su trayectoria durante el último año, un reconocimiento a una obra que ha resonado en todos los rincones de la temporada de premios y que ha demostrado tener impacto y vitalidad más allá de Noruega, su país de origen.

Lo mejor del año se consagra como tal

Protagonizada por Renate Reinsve, Inga Ibsdotter Lilleaas, Stellan Skarsgård y Elle Fanning, 'Valor sentimental' se impuso en la terna por Mejor Película europea frente a otros títulos destacados de Reino Unido, Dinamarca, Portugal y Francia. Y este reconocimiento en los Goya reafirma su posición como una de las películas más importantes del año en el continente.

La película lleva meses siendo aclamada por la crítica desde su estreno mundial en el Festival de Cannes, donde fue muy bien recibida y nominada a la Palma de Oro, momento que la colocó rápidamente en el radar internacional como uno de los dramas más sólidos de la temporada.

'Valor sentimental' explora con delicadeza la complejidad de los vínculos familiares y cómo las heridas del pasado pueden afectar y condicionar nuestro presente. La narrativa se centra en la relación fracturada entre un padre y sus dos hijas, abordando temas como el perdón, la memoria y la reconciliación con una sensibilidad que ha sido clave para alcanzar el éxito que ha tenido.

Este flujo constante de reconocimientos no solo avala su calidad artística, sino que también la consagra como un título imprescindible en la conversación sobre el cine contemporáneo.

El Goya a Mejor Película europea no solo premia su calidad formal, sino que sella su lugar en la conversación sobre lo mejor del año. 'Valor sentimental' ya es un título de referencia cuando se habla del cine europeo. Y también es una obra que crece con el paso de los días. Su última media hora, de una intensidad casi trágica, confirma la ambición de Trier y la profundidad de su mirada sobre la familia y la culpa. No es un drama complaciente ni fácil, pero precisamente por eso es una película inmensa, por la honestidad con la que observa a sus personajes y la madurez con la que convierte el dolor en un motor creativo y artística.

En Espinof | La actriz de 'Sorda' Miriam Garlo dejó el momento más emotivo de los Goya: "Ninguna persona sorda es muda, tenemos una identidad y voz propias"

En Espinof | 'Los Domingos' y 'Sirat' se reparten una de las peores galas de los Goya de los últimos años. Un exceso de nostalgia y reinvidicaciones con Luis Tosar y Rigoberta Bandini inexistentes