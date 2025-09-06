Estos remakes de anime son tan buenos (o mejores) que los originales y demuestran que las segundas oportunidades son muy necesarias

Cuando crecemos con algunas series de anime, es difícil aceptar que igual no eran tan buenas como las recordamos. O incluso si fueron tremendas en su momento, con algunos animes clásicos es bastante común que la serie terminase adelantando al manga que adaptaba y terminase desarrollando su propia historia.

Así nos juntamos con decenas de animes inconclusos o que nunca llegaron a adaptar su manga al completo. Pero, por suerte, algunas historias han tenido una segunda oportunidad en forma de remakes tan buenos que han superado incluso a los originales.

Hunter x Hunter

La serie original de 'Hunter x Hunter' ya era buena, y además fue con la que creció una generación de fans... Pero claro, se quedó corta muy rápido y nunca llegó a adaptar demasiados arcos del manga de Yoshihiro Togashi. Así que ahí llegó Madhouse en 2011 con esta nueva versión, que terminó de afianzar 'Hunter x Hunter' como uno de los mejores animes shonen de la historia.

Tristemente, también nos deja con la historia inacabada, pero consiguió cubrir algunos de los arcos más icónicos del manga y dejarnos una adaptación legendaria.

Devilman Crybaby

'Devilman' de Go Nagai tuvo en la década de 1970 su propia serie de anime y después vinieron varios especiales directos a video, pero lo que hizo Masaaki Yuasa con 'Devilman Crybaby' en 2018 con este remake de anime fue una auténtica barbaridad.

El remake introdujo a una nueva generación a la obra de Nagai, con unos visuales psicodélicos y espectaculares que demostró todo lo que Science Saru tenía que ofrecer... Aunque también se convirtió en una experiencia sobrecogedora de estas que te destrozan por dentro, avisados vais.

Disponible en Netflix

Anne Shirley

La serie de Isao Takahata ya era una maravilla, pero la nueva 'Anne Shirley' ha conseguido encontrar un equilibrio precioso entre el anime original y su propio toque a la obra de Lucy Maud Montgomery para acercarlo al público moderno y el tono de las series de hoy en día.

Un remake encantador que trae de nuevo a la vida a Ana de las Tejas Verdes y el mundo de Avonlea, con una animación preciosa y un slice of life ambientado en la Canadá de finales del siglo XIX.

Disponible en Crunchyroll

JoJo's Bizarre Adventure

'JoJo's Bizarre Adventure' tuvo varias intentonas de anime entre su película perdida y luego varios especiales directos a videos, pero nunca se llegó a adaptar del todo el manga de Hirohiko Araki ni tampoco en orden cronológico... Lo que hacía la historia poco accesible para nuevos fans.

Todo cambió con el nuevo anime estrenado en 2012, que comenzaba a narrar la saga de los Joestar desde el principio y se ha convertido en un fenómeno mundial al captar maravillosamente la esencia del manga.

Disponible en Netflix y Crunchyroll

Trigun Stampede

La serie original de 'Trigun' es un icono dentro de los animes noventeros y sigue siendo tremendamente entretenida. Aunque claro, también sufrió la maldición de tomarle la delantera al manga y terminó creando su propia historia original.

Décadas después hemos llegado a 'Trigun Stampede', que promete adaptar de manera más fiel el manga original de Yasuhiro Nightow (y el propio autor está dando palmas con las orejas). Divertidísima, emotiva y con una animación espectacular que demuestra que los buenos animes CGI son posibles.

Disponible en Crunchyroll

Fruits Basket

'Fruits Basket' estrenó su primera adaptación allá por 2001 y fue un anime icónico con el que muchos crecimos... Pero claro, también se dejó la historia a medias con tan solo 26 capítulos estrenados. Durante casi dos décadas los fans estuvieron esperando una adaptación fiel de la comedia romántica sobrenatural de Natsuki Takaya, y el momento por fin llegó en 2019.

Tras tres temporadas, esta vez sí que tuvimos un remake certero que supo traer el manga a la vida al completo, y sin alejarse de los momentos más complejos (e incluso) oscuros de la historia.

Disponible en Crunchyroll

Fullmetal Alchemist: Brotherhood

'Fullmetal Alchemist: Brotherhood' es la joya de la corona cuando hablamos de remakes de anime. Y es que la primera serie de 'Fullmetal Alchemist' muy pronto se desvió (demasiado) del material original y dejó a los fans con un final regulero.

Aunque desde Bones vieron el potencial de la historia y trabajaron codo con codo con Hiromu Arakawa para traer a la vida esta magnífica adaptación de su manga.. Esta vez sí, al completo, y de manera maravillosa.

En Espinof | Las 12 mejores webs para ver anime de manera legal

En Espinof | Estos remakes de anime querían superar a los originales pero terminaron siendo un pufo y desencantando a los fans