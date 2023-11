El creador de 'Hunter x Hunter' se prepara para lo peor. Togashi revela uno de los posibles finales que podría tener su manga en caso de que muera antes de terminarlo

La salud de Yoshihiro Togashi lleva años preocupando a los fans, y el autor de 'Hunter x Hunter' ha hablado cada vez más abiertamente de lo difícil que se le hace ya no solo dibujar su manga si no el día a día.

Y a pesar de la situación y de su salud, que casi no le permite sentarse a dibujar, ha encontrado una manera de ir avanzando poco a poco con 'Hunter x Hunter' e incluso completó un nuevo tomo en 2022. Pero Togashi se está preparando para el peor escenario y ya ha desvelado el final de la historia en caso de que muera sin poder completar su manga.

¡Aviso! Aunque Togashi ha confirmado que este final no contiene spoilers, vamos a explicar cómo sería el final de 'Hunter x Hunter' que ha descrito su creador.

Uno de los posibles caminos

Togashi ha revelado que en realidad tiene tres posibles finales planeados para la serie, y que los dos primeros complacerían a la mayoría de fans pero dejaría a muchos seguidores insatisfechos con la historia. El tercer final sería su favorito, aunque según el propio Togashi no gustaría al 90% de sus lectores, pero aún es una posibilidad dentro de la historia.

Y así llegamos al "Final D", que según Togashi por ahora ha sido descartado pero ha decidido revelarlo a los lectores de 'Hunter x Hunter' para que la historia tenga un final en caso de que él no pueda llegar a dibujarla. Según ha descrito Togashi, el final de 'Hunter x Hunter' sería una suerte de epílogo y se desarrollaría así:

Se ambientaría cerca de un lago, en el que hay una niña llamada Jin pescando. Jin parece atrapar algo y exclama que por fin ha encontrado al Señor del Lago. Su madre no está muy complacida cuando le enseña su captura pero Jin dice que esto es prueba suficiente y que su madre ya no debe decirle más que se vaya de la isla para convertirse en una Cazadora.

Queda claro que Jin no quiere convertirse en Cazadora y que ha superado un desafío que su madre le estaba imponiendo. Así que la madre de Jin va a hablar con el padre para comunicarle que Jin no quiere ser Cazadora, si no que quiere quedarse en la isla y heredarla para cuidar de ella. La madre no está muy contenta pero al padre no parece importarle, y ella comenta que seguramente son así por "la sangre de la Abuela Noko y la Abuela Mito".

La mujer sigue hablando y revela que el Abuelo Gon era un gran cazador. En este punto se puede asumir que la mujer es la hija o nuera de Gon, el protagonista de 'Hunter x Hunter', y que Gon se ha convertido en toda una leyenda. Y años después de sus aventuras, se casó con Noko, una niña con la que creció en la isla.

Jin estaría escuchando toda la conversación desde el bosque, y de hecho su padre comenta que tiene unos sentidos muy desarrollados y es capaz de oír desde muy lejos. Jin de nuevo reafirmaría que no quiere dejar la isla, y continúa su día visitando la tienda de la Abuela Mito, donde el enorme Señor del Lago que cazó Jin ya ha sido cortado limpiamente. Jin también revela que cuando el Abuelo Gon habla de sus aventuras como cazador, la abuela Mito se quita de en medio para no escucharlas.

Jin confirma entonces la razón principal para no querer seguir los pasos de su abuelo: no quiere dejar atrás a sus seres queridos y abandonarles durante meses o años mientras se va de aventuras. Entonces entra otro niño en escena, los dos se emocionan porque Jin haya cazado al Señor del Lago y ambos comienzan a cocinar juntos. La serie terminaría con un pájaro sobrevolando diferentes lugares y mostrando a varios personajes que podrían ser los hijos o los nietos de los protagonistas actuales de 'Hunter x Hunter'.

Según Togashi, este epílogo realmente no contiene spoilers para el final de la trama, por lo que no ve ningún riesgo en compartirlo. Y especialmente porque (por ahora) lo ha descartado y está trabajando en uno de los otros tres posibles finales.

También ha vuelto a trabajar de manera regular en 'Hunter x Hunter', aunque seguimos sin fecha para el regreso del manga, así que quizás poquito a poquito nos vayamos acercando al final definitivo que tenga a Togashi contento. Aunque lo principal siempre es que se cuide bien la salud, que solo tenemos un Togashi.

