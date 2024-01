7 mágicas series y películas de anime inspiradas por cuentos de hadas, y dónde se pueden ver en streaming

Da igual lo mucho que pasen los años, que hay cuentos que nos siguen fascinando. Historias como 'Aladino', 'La Cenicienta' o 'El flautista de Hamelín' se han quedado ya para siempre en nuestro imaginario popular, y cada año se estrenan nuevas películas y series (o incluso videojuegos como 'Lies of P') para volverle a dar su propio girito.

En el mundo del manga y el anime también han tirado muchas veces de los cuentos clásicos como base para nuevas historias. Y si buscamos animes con un regustillo de estos cuentos de hadas pero con su propio sabor, aquí va una lista con algunas de las que podemos encontrar en streaming.

'My Happy Marriage'

Esta versión de 'La Cenicienta' nos ha dejado uno de los mejores animes románticos del año, y ya tiene su segunda temporada en marcha. La historia de 'My Happy Marriage' se ambienta en un Japón alternativo del siglo XIX, en el que la magia existe además de otros elementos sobrenaturales.

Es la historia de Miyo, quien es maltratada por su familia y prometida al comandante Kudo, que tiene fama de ser cruel y despiadado. Una vez se muda con él, su futuro marido resulta ser completamente diferente de lo que esperaba y ambos se dan cuenta de que juntos pueden encontrar la felicidad.

Disponible en Netflix

'Sacrificial Princess and the King of Beasts'

'La Bella y la Bestia' es uno de los cuentos que más versiones ha tenido, y 'Sacrificial Princess and the King of Beasts' le ofrece su propio girito al tropo clásico de una joven bellísima atrapada en el reino de una terrible bestia.

En este caso, Sariphi es ofrecida como sacrificio al rey de los demonios. Aunque este rápidamente resulta que no es ni tan fiero ni tan terrible como todo el mundo cree y Sariphi se convierte en su prometida en lugar de un sacrificio más.

Disponible en Crunchyroll

'Fruits Basket'

'Fruits Basket' es un anime icónico que incluso ha tenido un remake recientemente, y está muy inspirado en el cuento chino de 'La Gran Carrera'. En el cuento original, los animales del zodiaco chino celebran una carrera para decidir su orden, y los ganadores son inmortalizados en el calendario lunar.

En el caso del anime tenemos a Toru Honda, quien descubre que su familia es víctima de una terrible maldición y se transforman en animales del zodiaco chino si les abraza una persona el género opuesto.

Anime original disponible en Netflix, remake disponible en Crunchyroll

'Ponyo en el acantilado'

Aunque Hayao Miyazaki le dio su propio toque, 'Ponyo en el acantilado' bebe mucho del cuento clásico de 'La Sirenita'. Aunque luego se mete en sus propios temas de ecologismo y familia mesclados con elementos de la mitología japonesa, en 'Ponyo' tenemos a una "niña pez" que sueña con convertirse en humana.

Al principio es simplemente un pececillo, pero cuando conoce a un niño llamado Sosuke, se embarca en un viaje (y una transformación tremenda) para convertirse en una niña humana y poder estar con él.

Disponible en Netflix

'Belle'

Mamoru Hosoda también se lanzó a hacer su propia versión de 'La Bella y la Bestia' con 'Belle', en la que también coló algunos tropos de 'El patito feo'. La trama gira en torno a Suzu, una estudiante que ha dejado la música de lado tras la muerte de su madre.

Cuando se registra en la red social virtual U, crea un avatar con el que empieza a cantar de nuevo y "Belle" rápidamente se convierte en una estrella. Aunque hay un usuario conocido como "el Dragón" que amenaza la paz y armonía de U.

Disponible en Amazon Prime Video

'Pretear'

'Pretear' es un clásico del año 2001 y que apenas cuenta con 13 capitulitos, con lo que es perfecta para una maratón rápida. En este caso, el anime se inspira tanto en los cuentos de 'Cenicienta' como de 'Blancanieves', aunque le da su propio toquecillo.

Es la historia de Himeno, a quien le está costando acostumbrarse a su nueva vida cuando su padre viudo se casa de nuevo. Pero entonces conoce a un grupo de chicos, descubre que tiene poderes mágicos, y debe aprender usarlos para salvar el mundo.

Disponible en Crunchyroll

'El cuento de la princesa Kaguya'

La última película como director de Isao Takahata es una auténtica obra de arte basada en un cuento tradicional japonés, 'El cuento del cortador de bambú'. Con un arte espectacular y una historia desgarradora, 'El cuento de la princesa Kaguya' es una de las joyas de Studio Ghibli que se deben ver al menos una vez en la vida.

La trama arranca con un cortador de bambú que se encuentra una niña diminuta dentro de un tallo de bambú. Así que la adopta, la cría como a su propia hija y la trata como a una princesa venida de los cielos.

Disponible en Netflix

