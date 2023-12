Entre espaguetis y samuráis: las 12 mejores series de animación de 2023

Siempre injustamente vilipendiada, la animación sigue su curso convertida en el medio de expresión más innovador, divertido y único de las series modernas. Los prejuicios están ahí, claro: aún hay quien cree que es un género en sí mismo (porque 'Bluey' y 'Ataque a los titanes' tienen muchísimo en común, por lo visto) o que puede aparcar a los niños delante de cualquier cosa que se mueva (suerte con 'Invencible'). Pero, por suerte, con los años las series de animación han ido ganando un respeto propio más que merecido. Y hoy es el momento de echar la vista atrás y recordar las 12 mejores series de animación de este año, sin un orden específico. Ojo: ¡Hay un poquito para todo el mundo!

Samurai de ojos azules

Creada por: Michael Green y Amber Noizumi Reparto: Maya Erskine, George Takei, Masi Oka, Cary-Hiroyuki Tagawa, Brenda Song

Netflix ha apostado fuerte por dos tendencias que han interseccionado en el diagrama de Venn audiovisual: el anime y la co-producción entre países. Así, 'Samurai de ojos azules' es puro amor por la cultura japonesa desde Francia y Estados Unidos, contando la historia de Mizu, una mujer que busca venganza a la desesperada en el siglo XVII, durante la era Edo. Capítulos largos, profundos, con una animación que ha dejado boquiabierto a todo el que se ha acercado a ella y que es lo más parecido que tenemos este año a un cuadro en movimiento. Una de las grandes sorpresas de 2023.

Scott Pilgrim da el salto

Creada por: Bryan Lee O'Malley y BenDavid Grabinski Reparto: Michael Cera, Mary Elizabeth Winstead, Satya Bhabha, Kieran Culkin, Chris Evans

En 2004, 'Scott Pilgrim' llegó a las librerías y se convirtió en un éxito por sorpresa, pero, aunque sigue estando vigente y siendo divertidísimo, hay partes que no han evolucionado del todo bien. 'Scott Pilgrim da el salto', en Netflix, es una historia alternativa a la del cómic, la película y el videojuego que ya en el primer episodio cambia toda la historia que conocíamos desafiando nuestras expectativas. Y además, con un reparto de voces estelar y una estética visual fantástica. Un atrevimiento colosal que te necesita con mente abierta.

Invencible (Temporada 2)

Creada por: Robert Kirkman Reparto: Steven Yeun, Sandra Oh, J. K. Simmons

Nos ha sabido a poco después de tanta espera, pero hemos tenido cuatro episodios y un especial de 'Invencible' que amplían la historia, construyen el futuro y mejoran -mucho- la animación que Prime Video lanzó en 2021 sin, por ello, perder un ápice de su carisma ni de su intencionalidad indie. Ojalá les de tiempo a adaptar muchísimo más, porque los cambios respecto al cómic son certeros y da gusto ver una adaptación tan complicada hecha con tanto cariño por el detalle.

Este mundo no me hará mala persona

Creada por: Zerocalcare Reparto: Zerocalcare, Valerio Mastandrea, Paolo Vivio, Chiara Gioncardi

Era muy difícil continuar la estupenda 'Cortar por la línea de puntos', pero Zerocalcare lo ha hecho a su manera: con otra historia distinta protagonizada por los mismos personajes, mucho más política pero con el mismo humor y el corazón puesto en el sitio correcto. Convertido en toda una estrella en Italia, Zerocalcare convierte la arenga que podría ser 'Este mundo no me hará mala persona' en una serie generacional con una sorprendente piedad por todos sus personajes, desde él mismo al encontrarse rodeado de fama inesperada hasta el fascista que, quizá, no ha tenido tantas oportunidades vitales. Para darle vueltas durante meses.

Pobre diablo

Creada por: Miguel Esteban, Joaquín Reyes y Ernesto Sevilla Reparto: Ernesto Sevilla, Joaquín Reyes, Ignatius Farray, Gakian, Verónica Forqué

¿Una serie de animación española para adultos? No se puede decir que tengamos demasiadas, y mucho menos tan buenas como 'Pobre diablo', que choca al principio con las voces de los chanantes pero poco a poco encuentra su ritmo a base de chistes acertados, una evolución de personajes precisa y, sobre todo, un episodio magnífico ('Groenlandia') que sirve como cortometraje casi independiente y nos recuerda que 'La hora chanante' terminó hace mucho tiempo y Ernesto Sevilla y Joaquín Reyes han crecido como creadores.

Rick y Morty (Temporada 7)

Creada por: Justin Roiland y Dan Harmon Reparto: Ian Cardoni, Harry Belden, Chris Parnell, Spencer Grammer, Sarah Chalke

La época en la que 'Rick y Morty' se convirtió en pura contracultura ya pasó y la serie parecía destinada a, simplemente, vagar por la indiferencia general. Pero, curiosamente, el despido de Justin Roiland le ha sentado estupendamente: la temporada 7 ha vuelto a volar y se ha convertido en su propia cosa con episodios fabulosos que reformulan la narrativa clásica sin pasarse de listos, como el de los espaguetis o el del agujero que recupera tus peores miedos. Sí, le cuesta arrancar, pero cuando lo hace el resultado es espectacular y al nivel de sus mejores momentos. Ahora solo falta que la gente le de una nueva oportunidad.

Pluto

Creada por: Toshio Kawaguchi Reparto: Youko Hikasa, Shinshuu Fuji, Hideto Nitta, Kousuke Takaguchi

Naoki Urasawa (uno de los mejores mangakas de todos los tiempos) ideó en 2008 esta reimaginación del mito de 'Astroboy', de Osamu Tezuka, y su adaptación a anime no ha decepcionado, igual que en su día no lo hizo la de su 'Monster'. Episodios adultos y maduros que han sorprendido a todo el que se ha acercado a ellos en Netflix con una traslación tal cual del manga pero con una animación sorprendente. Si nunca ves anime porque no te gusta el estilo o porque crees que hay demasiado donde elegir y no sabes por dónde empezar, esta es una oportunidad única. No te puedes perder una historia que siempre te va a llevar por donde menos te esperas.

Bluey (Temporada 3)

Creada por: Joe Brumm Reparto: David McCormack, Melanie Zanetti, Chris Brumm, Dan Brumm

Si tienes hijos, ya conoces 'Bluey'. Y si no, estás ante un pequeño regalito: una serie para niños con la que los adultos no solo no se aburren, sino que están deseando ponerla activamente. Qué demonios, yo no tengo hijos -ni intenciones- y me la he comido entera entre risas y lagrimones. Porque en sus cortísimos episodios, la serie australiana es capaz de tener un timing cómico, inteligente y dramático perfecto que en la temporada 3 solo se ha refinado aún más. Bluey y Bingo son adorables, pero el verdadero corazón de la serie siempre estará en Bandit y Chilli, esos padres sufridos y modernos a su pesar. No os la podéis perder: vais a quererla incondicionalmente.

Hilda (Temporada 3)

Creada por: Luke Pearson Reparto: Bella Ramsey, Ameerah Falzon-Ojo, Oliver Nelson, Daisy Haggard

Tres años y una película después, 'Hilda' ha llegado a su final de una manera mucho menos ceremoniosa de lo que merece, estrenada por la puerta de atrás. Algo muy injusto para una serie repleta de aventuras con unos diseños y una animación deliciosos. Al menos tenemos el gusto de que el episodio final dure 77 merecidísimos minutos demostrando que Hilda, su madre Johanna, su zorro Twig y sus amigos Frida y David se quedaban constreñidos en un formato corto. Qué bonito, qué descarado, qué emocionante. Qué pena que se haya terminado. Qué bien que haya existido.

Carol y el fin del mundo

Creada por: Dan Guterman Reparto: Martha Kelly, Beth Grant, Lawrence Pressman Kimberly, Hébert Gregory

Ha llegado el fin del mundo, y Carol solo quiere seguir con su día a día y su rutina. Mientras todos los demás salen a cumplir sus sueños (porque, al fin y al cabo, quedan solo unos meses para que todo se vaya al carajo), nuestra protagonista está deprimida y añorando el pasar de los días sin mayor emoción. Es francamente deprimente en sus episodios de una media hora, pero deja abierta una ventana a la esperanza y a la redención. Diez capítulos conforman una de las miniseries más sorprendentes del año en todos los sentidos, que de haberse hecho en acción real se habría llevado muchísima más atención.

Ataque a los titanes (Temporada final)

Creada por: Hajime Isayama Reparto: Yuki Kaji, Yui Ishikawa, Marina Inoue, Kisho Taniyama

Pues se acabó. Diez años después de dar comienzo, 'Ataque a los titanes' (más conocido como 'Shingeki no Kyojin' por los otakus) ha llegado a su final entre la polémica y la resignación. Ha sido el estudio MAPPA el que ha cogido el relevo de Wit Studio para animar estos episodios largos que se hacen cortos gracias a un equilibrio perfecto entre la batalla y las relaciones entre personajes que llegan al mismo final que el del manga: en lugar de tratar de hacer algo diferente, se ha colgado de lo que ya funcionó (más o menos) originalmente. Es la serie que ha resucitado el anime para toda una generación, y con razón: no hay quien se resista a ella.

Sapo y Sepo

Creada por: Rob Hoegee Reparto: Nat Faxon, Kevin Michael Richardson, Ron Funches, Fortune Feimster, Yvette Nicole Brown, Margaret Cho

En los años 70, 'Sapo y Sepo' tuvieron cuatro libros maravillosos de cinco historietas cada uno que seguro que habéis leído en un momento u otro. Ahora, la serie de Apple TV+ los trae de vuelta actualizados, pero solo lo justo. Se trata de una animación sencilla con una paleta de colores pastel que parece simple de conseguir pero es difícil que funcione sin caer en lo forzado. Una preciosa serie sobre la amistad, de esas que te calientan el corazoncito. 17 episodios de diez minutos cada uno te hacen un maratón del que siempre vas a querer ver un poquito más. Imprescindible.

