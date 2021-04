'Invencible': un brutal y emocionante final de temporada en Amazon para coronar a una de las mejores series de superhéroes de los últimos años

'Invencible' llegó a Amazon con la etiqueta de la nueva serie basada en un cómic del autor de 'The Walking Dead'. Eso hace unos años seguro que hubiese disparado el interés hacia ella, pero la popularidad de los zombis de AMC lleva varios años en claro retroceso, por lo que llegó un punto en el que era más interesante venderla por la forma salvaje con la que abordaba el mundo de los superhéroes.

Mi compañero Víctor ya nos comentó qué le habían parecido los primeros episodios de 'Invencible', y puede que mi entusiasmo hacia ellos fuera ligeramente inferior, lo cual no quita que una vez empecé a ver esta serie animada de Amazon, simplemente quería más. Esa sensación se agudizó tras el gran cliffhanger con el que finaliza el séptimo episodio y hoy 30 de abril ha sido cuando Amazon ha lanzado su brutal y emocionante final de primera temporada.

Cuidado con los SPOILERS del final de temporada de 'Invencible' a partir de aquí.

Nolan contra Mark

'Invencible' podría haber sido fácilmente poco más que una parodia de otros superhéroes -en muchos de los que aparecen en la serie no podría ser más evidente cuál es el modelo original- con una generosa cantidad de gore. Tampoco hubiese sido un problema, ya que eso bien hecho hubiese justificado con creces su existencia, pero lo que la convierte en una de las mejores series de superhéroes de los últimos años es que también tiene algo que contar.

El final de temporada ha servido como primer punto culminante de esa historia con el inevitable enfrentamiento entre padre e hijo. Nolan al fin desvela la verdad a Mark, quien no se toma precisamente bien la idea de aniquilar o someter a toda la humanidad. Es una charla tensa marcada por los intentos de Mark por derrotar a su padre pese a que resulta evidente que no tiene ninguna posibilidad de hacerlo en lo puramente físico.

Eso lleva a una sucesión de escenas en las que la violencia pasa a primer plano y en la que los responsables de la serie no se cortan lo más mínimo a la hora de mostrarla gráficamente. Había sido una de las grandes señas de identidad de 'Invencible' y no tenía sentido cortarse precisamente ahora, pero donde el final de temporada realmente eleva el listón es en lo emocional.

Contundencia con un objetivo

Ahí también se opta por un enfoque contundente, con Nolan dejando clara cuál es su visión de las cosas, desde considerar a la humanidad como una raza inferior hasta la idea de que ve a su esposa más como una mascota, pero, por decirlo de alguna forma, su tiempo en la Tierra ha contaminado hasta cierto punto su perspectiva. De ahí que se tome tanto tiempo en intentar convencer a Mark, pero también que luego sea incapaz de acabar con él cuando solamente falta dar el toque de gracia.

Ahí habrá dos formas principales de ver ese flashback clave para entender la decisión que toma. La primera es verla como una concesión a lo sentimental, una mera excusa para que Omni-Man no sea un mero villano al uso y alargar de paso la historia, pero a mí me queda claro que todo se aproxima más a la idea de ser una evolución coherente con lo visto hasta entonces.

Alrededor de todo esto, 'Invencible' hace pequeñas paradas en otros personajes de la serie, pero ahí sí que todo se siente como un complemento para el auténtico conflicto del episodio. Es cierto que una vez resuelto -aunque quizá sería mejor ponerle comillas a resuelto-, todo vuelve a una relativa normalidad, plantando las semillas sobre lo que está por venir en el lado más humano y dejando la incógnita en lo más superheroico.

En resumidas cuentas

Ahora solamente nos queda esperar a lo que está por llegar, pues Amazon ya ha renovado 'Invencible' por una segunda y tercera temporadas. A mí ya me tienen ganado para la causa, y eso que a priori desconfiaba tanto por la duración de los episodios como por una animación que no me terminaba de cuadrar -¿puede ser que sea algo deliberado en el inicio del primer capítulo para que el contraste luego sea mayor en todos los sentidos?-, pero esas dudas pronto desaparecieron para pasar a disfrutar bastante con cada episodio.