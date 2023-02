El declive del cocreador de 'Rick y Morty': acoso sexual, desidia profesional y los motivos por los que Justin Roiland ya no se habla con Dan Harmon

Justin Roiland lo tenía todo y se ha quedado sin nada. Y se lo ha ganado. Los fans, convencidos de que solo él llevaba a cuestas todo 'Rick y Morty' además de 'Solar opposites', 'Koala man' y todo en lo que participaba, se llevaron las manos a la cabeza al saber que tras las acusaciones de maltrato doméstico ya no estaría en ninguna de las siguientes temporadas de sus series. Pero la realidad era muy distinta: según sus compañeros (o subordinados), Roiland llevaba siendo problemático desde hacía años.

Problematic Rick!

Puede que no te afecten los mensajes directos sexuales con menores de edad en los que llegó a decir "Deberías huir de casa y convertirte en una esclava sexual, puta estúpida de mierda (!!!) (Broma)". Puede que no te creas que en 2020 maltrató a su novia del momento. Puede que creas que el mensaje directo que le envió a Allie Goertz, antigua redactora de MAD que estaba preparando un disco conceptual sobre 'Rick y Morty', es secretamente genial (“Puedes escribir una canción sobre nueve pollas de diferentes tamaños y orígenes étnicos alrededor de tu cara, y en la letra describir como te llenan la cara de semen"). Pero entonces, es el momento de escuchar a sus compañeros de trabajo contando por qué Justin Roiland no es el genio rarito que nos han vendido.

Entrevistados por The Hollywood Reporter y, por motivos obvios, manteniéndose anónimo, algunos guionistas de 'Rick y Morty' han contado anécdotas perturbadoras, como aquella vez que paseó a una estrella del porno (Riley Reid) y Kanye West por la sala donde se escribían los episodios, habló con demasiado detalle de los tríos que quería hacer con su prometida (aunque él dice que venía a cuento por la trama del episodio que estaban hablando) o fue acusado de acoso sexual durante la tercera temporada, cuando le mandó un mensaje nocturno de la nada a una compañera exigiéndole que fuera a su casa. En 2020, Cartoon Network le investigó, aunque no se sabe lo que pasó ni las decisiones que se tomaron. Seguro que más de uno se lamenta de haberle dado a la serie tantas temporadas a ciegas.

Es cierto que de un tiempo a esta parte no se le ha visto en ninguna de las series que supuestamente lidera. No solo hay trabajadores que no le conocen (ni tan siquiera en reuniones por Zoom), sino que, además, no se habla con Dan Harmon, el co-creador de 'Rick y Morty', algo que se llevaba rumoreando durante años. Hace una década, Harmon definió a Roiland como alguien que dominaba el "estilo punk" y con el que quería seguir colaborando: Harmon escribía y Roiland dibujaba. Pero después de ese momento de idilio, la cosa salió regular.

Justin, para

El momento de ruptura entre ambos llegó cuando Dan Harmon quiso poner más cuidado en los guiones y se llevó a gente de 'Community' para escribir. Él quería una serie más cerebral, pero su compañero solo locura sin control. "Dan quiere tenerlo todo escrito y es matemático a la hora de dividir las historias, pero los tíos que contrató Justin decían cosas en plan 'Mira, he dibujado una mierda con ojos, hagamos una historia sobre eso'".

Poco a poco, Roiland, al que no le gustaba estar cerca de la gente, empezó a distanciarse más y más de la sala de guionistas. En la temporada 3, viendo que el creador se comportaba raro cerca de las mujeres escritoras, se dedicaba a jugar con pistolas Nerf y figuras de acción en lugar de dar ideas y, cuando las daba, no terminaban de cuajar nunca, algunos trabajadores empezaron a sentir que todo iría mejor si él no estaba en la habitación donde se creaba 'Rick y Morty'. De hecho, simplemente, un día dejó de aparecer por el trabajo. Y cuando lo hacía, llevaba sus juguetes (como un coche de control remoto) y evitaba conscientemente la sala de guionistas.

Desde entonces, Roiland se dedica simplemente a poner las voces de los personajes, para las que no acepta dirección de nadie y no tiene que salir de su casa: graba en su estudio, las envía y ahí acaba su papel en la serie. Lo mismo ocurre en 'Solar opposites' y 'Koala man': Roiland era consciente de que si ponía las voces era muy difícil que llegaran a echarle un día. Y eso que en la serie del superhéroe australiano tardó mucho más allá de la fecha de entrega prevista en enviar sus líneas grabadas, poniendo en peligro el episodio. Y, además de todo esto, está lo del alcohol.

Rick Roiland

Él mismo ha afirmado que durante las convenciones, las entrevistas o los momentos de gira de prensa suele ir más contento de lo normal: "Un par de chupitos antes, y luego ir bebiendo vodka durante lo que dure". Eso, en caso de que aparezca: no sería la primera vez que deja tirados a los fans, a los organizadores de una convención... o incluso a los jefes de las cadenas o a las reuniones de producción. Vamos, una joyita.

Hay quien cree que esto es solo prueba de que es un genio excéntrico, pero las múltiples acusaciones que le han caído a lo largo de los años no dejan mucha duda. De hecho, él mismo comentó en un podcast de 2011: "Me sentiría atraído por alguien de 14 años que pareciera 18 y tuviera las tetas grandes". Ew. El caso es que, después de saberse que Roiland iría a juicio por el supuesto abuso doméstico de 2020, se ha quedado sin socios ni trabajo de ningún tipo... Y su respuesta ha sido la esperada: ninguna.

Podéis pensar lo que queráis de Justin Roiland: que es un genio incomprendido, una víctima de la cultura woke, un paria creador de 'Rick y Morty'. Incluso podéis creer que sin él la serie no será tan divertida, a pesar de que solo ha ayudado a escribir seis episodios... de los cuales, dos son los de la televisión interdimensional. Una cosa está clara: puede que la serie de Adult Swim nunca vuelva a tener las voces a las que estamos acostumbrados, pero si vuestra preocupación es la calidad de los guiones, no parece que vaya a haber mucha diferencia. Por suerte o por desgracia.