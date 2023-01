'Rick y Morty' echa a su co-creador Justin Roiland después de ser acusado de maltrato, pero la serie continuará sin él y sus dos protagonistas cambiarán de voz

Nos guste más o menos, es innegable que 'Rick y Morty' supuso, en su estreno, toda una revolución en el panorama de la cultura pop juvenil. Dan Harmon ya era conocido por su trabajo en 'Community', pero Justin Roiland saltó de la nada (había escrito algunos episodios de 'Hora de aventuras' y 'Gravity falls') al éxito, asegurándose de ser la única persona que nadie podría echar de la serie: además de co-creador y guionista, era la voz de los dos protagonistas. Pero nada dura para siempre.

Oh, jeez

En mayo de 2020, Justin Roiland fue denunciado por violencia doméstica, incluyendo daño corporal y falso encarcelamiento mediante amenaza. Los hechos ocurrieron, según su novia en aquel momento (cuyos detalles no han salido a la luz, así que para proteger su anonimato se la conoce como Jane Doe), en enero, y Roiland se declaró no culpable.

La justicia va a su ritmo, así que el público general se enteró de la noticia hace unas semanas: el 27 de abril el caso se reconvocará, y Adult Swim no quiere que Roiland manche la imagen de su serie más exitosa de los últimos tiempos. Por eso, según ha anunciado mediante un tuit, ha decidido echarle a la calle.

"Adult Swim ha terminado su asociación con Justin Roiland. Rick y Morty continuará. El talentoso y dedicado equipo está trabajando duramente en la temporada 7", dice el comunicado. Hay que decir que, como poco, la serie continuará hasta la temporada 10 después de que firmaran con la cadena un acuerdo por 70 nuevos episodios en 2018, que se van entregando lentamente. Ahora, esta nueva tanda se emitirá sin la voz ni los guiones de Roiland, lo que para algunos, cansados de escuchar las voces histriónicas de los personajes, es una bendición, y para otros es el fin tras haber perdido mucha de la tracción que tuvieron en sus inicios.

La temporada 6 fue una mejora leve respecto a las dos temporadas anteriores de 'Rick y Morty', pero está por ver si fue cosa de la mano de Roiland o no tenerle en el equipo no afecta a la calidad. Veremos lo que pasa y si la propia serie hace una meta-reflexión al respecto. No sería extraño, desde luego.