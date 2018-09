"No sé hasta qué punto es feliz". El showrunner de 'Hora de aventuras' habla sobre el final de la serie

Cartoon Network emitió ayer el último episodio de 'Hora de aventuras', una de las series de animación más populares del siglo XXI. Su éxito ayudó al lanzamientos de otros títulos muy queridos como 'Steven Universe' o 'Gravity Falls' y durante ocho temporadas ha conquistado a millones de fans a lo largo del planeta, pero sus responsables decidieron que había llegado el momento de ponerle fin y quizá uno que no sea el que sus fans esperaban.

Adam Muto, showrunner de la serie, ya comentó hace unos días que este capítulo final de 'Hora de aventuras' no iba a afectar a la posible película que viene rumoreándose desde hace unos años. Además, no dudó en valorar la forma en la que se está viendo el desenlace, apuntando que no está seguro hasta qué punto es un final feliz para Jake, Finn y el resto de habitantes de Ooo (cuidado con los spoilers a partir de aquí):

Para ser honesto, no sé hasta qué punto es feliz. La versión del futuro de Ooo no es un lugar tan feliz. Te da la sensación de que otro apocalipsis ha sucedido más o menos en ese tiempo. Eso es algo sobre lo que también se construyó la serie. Obviamente, Shermy tiene cualidades que recuerdan a Finn y esas analogías podrían existir.

Muto también apunta en una entrevista concedida a Polygon que la serie nace del conflicto y que al final este resultaba difuso, aclarando que cree que es el final, pero que todo sigue adelante, los personajes continúan con sus vidas, aunque también comentó lo siguiente: "Creo que es importante dejar cosas a la imaginación, dejando espacios ambiguos. No es que no tengamos una idea de que sucede después con ciertos personajes."

También destacó que 'Hora de aventuras' giraba alrededor de la infancia de Finn y cómo se convierte en un buen adulto, apuntando cosas como que: "no tiene una espada durante la mayor parte del episodio final. La idea de que soltar el arma como forma de resolver un conflicto mayor... eso no iba a ayudar en esta situación". Tampoco se olvidó de la ausencia de Lich, el emblemático villano de la serie: