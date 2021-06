'Rick y Morty': la temporada 5 de la serie animada llega con un espléndido episodio que apunta a cambios interesantes

Puede que nos convenza más o menos cada episodio de 'Rick y Morty', pero si hay algo que me gusta especialmente de la creación de Dan Harmon y Justin Roiland es la capacidad de verter incansablemente— y subvertir algunos— de los tropos de ciencia ficción y fantasía. Y en la temporada 5 no solo no pierden comba sino que la arrancan de manera espléndida en esos términos.

'Morty Dinner Rick Andre', que se estrena hoy lunes en TNT y HBO España, nos lleva a una cena muy especial. Tras la típica aventura al borde de la muerte por ahí, Morty logra hacer un amerizaje de emergencia. Mal hecho, parece ser, porque aterrizar en el océano rompe la tregua que Rick tiene con su gran némesis, Nimbus (cuya voz es la del propio Harmon) el rey del océano.

Un rey sexy y rarito en muchos aspectos pero que puede acabar con la civilización si algo de la cena que le ofrece el maquiavélico Rick no sale perfecto. La "cagada" inadvertida de Morty le releva de su puesto de mano derecha en favor de Summer y este solo tendrá una misión aparentemente banal: traer vino envejecido de una dimensión en la que el tiempo pasa más deprisa.

Un aroma de cambio

Será esta trama la que se convierta en la principal del episodio y la más efectiva, con toda una civilización construyéndose en torno a la idea de vengarse de Morty, a quien consideran culpable de un gran agravio para ellos ancestral. Es interesante, en ese sentido, ver a esta civilización avanzar a pasos agigantados simplemente moviéndose por la venganza.

La presencia tan potente de Nimbus, y el descubrimiento de que hay un pasado común con Rick hace que nos preguntemos si esto indica una intención de indagar más en el trasfondo del protagonista. En el pasado y en el futuro, porque pocos episodios terminan con "consecuencias" ulteriores: la odisea/estado mental de Jessica y Rick arrestado porque su némesis "controla la policía" son cosas que pueden determinar nuevas direcciones para los personajes.

O, quien sabe, puede que Summer tenga por fin un papel mucho más protagonista. Puede, solo puede, que en esta temporada 5 no pueden quemar más de la cuenta a Rick Sanchez y es hora de que este protagonice las tramas B, mientras que las principales las tenga el resto de la familia.

Conociendo la naturaleza e historial de la serie, no muy dada a las tramas continuadas ni a profundizar más de la cuenta en su propio lore, no me invitan a pensar precisamente en drásticas evoluciones y cambios de ese calado. Pero es bueno que este inicio de la temporada 5 de 'Rick y Morty' al menos nos enseñen que pueden ir bastante más allá y tomar una dirección diferente a la que parecían acomodarse.

Sí que creo que los guionistas de la serie, en esta ocasión el episodio está escrito por Jeff Loveness, son conscientes de que la serie no está tan en la cresta de la ola como hace un par de años y es precisamente eso lo que les está ayudando a, poco a poco, sentirse más libres a la hora de crear buenas y divertidas historias de ciencia ficción en veinte minutos. Y, la verdad, yo me lo sigo pasando muy bien con ellos. Episodio a episodio.