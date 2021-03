'Solar Opposites' no tiene nada que envidiar a 'Rick y Morty': una fantástica comedia que enjoya el catálogo de Disney+ Star

De todos los estrenos que llegaban a Star, la marca de entretenimiento no familiar de Disney+, el que más apetecía era el de 'Solar Opposites', la nueva serie de animación del cocreador de 'Rick y Morty' Justin Roiland, quien colabora junto a Mike McMahan (que además de ser guionista de la serie animada es el responsable de 'Star Trek: Lower Decks').

En esta ocasión, nos encontramos con una comedia animada que sigue a una familia de cuatro extraterrestres (y su Pupa) que logran escapar de la destruída utopía de su planeta natal para acabar estrellados en un vecindario tranquilo de la Tierra.

Estos son Korvo, un científico que odia la Tierra y está empeñado en arreglar la nave; Terry, algo ingenuo y con gran corazón al que le gusta estar en el planeta; Yumyulack, replicante de Korvo, con vocación científica y cuya obsesión es encoger a todo el que le caiga mal para meterlos en un gigantesco terrario; y Jesse, replicante de Terry, igual de optimista que este.

Un déjà vu que se perdona

¿Sabéis cuando Seth McFarlane estrenó 'American Dad' y recordaba demasiado a 'Padre de familia'? Pues algo similar pasa con 'Solar Opposites'. Al igual que con las series de FOX, tenemos un deja vu causado tanto por el diseño como por la inconfundible voz de Roiland, que unido al hecho de que Korvo comparta ciertos rasgos de personalidad con Rick, hace que no terminemos de quitarnos al científico loco de la cabeza.

Afortunadamente esa sensación, si bien no se quita del todo, no estropea para nada el visionado. Más allá de esos terrenos comunes, la premisa es tan deliberadamente vaga (aliens viviendo en la Tierra) que supone un juguetón lienzo en blanco (y vaya si se aprovecha) para que la serie pueda hacer lo que quiera con su ciencia ficción, proponiendo un 'Cosas de marcianos' desternillante y violenta que ignora, pero no del todo, los tropos de cierto subgénero familiar.

De hecho, hay aquí una cosa que se puede destacar de la serie es la naturalidad con la que se muestra esta extraña familia. Sin darle mayor importancia, por lo menos al comienzo, asumimos claramente las características de esta familia a pesar de que no estamos seguros de que la relación entre Korvo y Terry tenga, realmente, una analogía humana. Es decir, ignoramos si los schlorpianos tienen género o sexualidad... y no importa.

Ciencia ficción, diversión y violencia en una serie que crece episodio a episodio

Alejada del claro nihilismo y cinismo de 'Rick y Morty', 'Solar Opposites' ofrece una propuesta con bastante más luminosidad y corazón que su predecesora. Lo que no quiere decir que no nos encontremos con chifladuras de ciencia ficción —especialidad de McMahan— y con momentos absurdamente violentos. Muy violentos.

Con una primera temporada de ocho episodios, y dos temporadas más en el horizonte, la gran duda que deja 'Solar Opposites' es cuándo se cortará el crescendo constante que ha mantenido la serie durante su tanda inaugural. Es más, la serie alcanza aquí unos niveles que la sitúan como una de las mejores series de animación para adutlos que podemos ver en la actualidad.