'Star Trek: Lower Decks': la serie en Amazon es una desternillante comedia que respira amor por la franquicia

Uno de mis libros favoritos, o al menos, que más cariño tengo, es 'Redshirts', una divertida novela de John Scalzi cuyo título hace homenaje a esos personajes de fondo en series como 'Star Trek', que eran los primeros en morir en las aventuras de Kirk y compañía. Un pequeño homenaje a lo que debía significar trabajar entre bambalinas que recuerda levemente a lo que pretende 'Star Trek: Lower Decks'.

Con dos temporadas confirmadas, Amazon ha estrenado a nivel internacional los diez episodios de la temporada 1 de 'Star Trek: Lower Decks', una comedia animada (workplace comedy, si vamos al subgénero) en la que vemos el día a día de los trabajadores de las cubiertas inferiores de la USS Cerritos mientras navega por el espacio en el año 2380 (es decir, entre 'Voyager' y 'Picard').

En el centro estarán cuatro alféreces: Brad (voz de Jack Quaid), un neurótico de las reglas y de hacerlo todo correcto cuya máxima aspiración es lograr ser capitán; Mariner (Tawny Newsome), díscola e irreverente a la que no le interesa ascender por causas que iremos sabiendo; D'vana (Noël Wells), una friki de la Federación que está emocionadísima por su nuevo trabajo; y Sam (Eugene Cordero), un ingeniero que está todavía adaptándose a su implante cyborg.

Una comedia de "oficina" con mucho cariño a la saga

Mike McMahan, cocreador de 'Solar Opposites', crea y escribe las aventuras de estos tripulantes con una serie que respira mucho cariño por todo el legado de la franquicia. No se apoya tanto en la parodia sino más en realizar una comedia pura, rápida, algo absurda a veces y con toda una metralleta de referencias a conocidos héroes de la Federación, planetas y situaciones. Todo esto con muchísimo cariño a la saga. La secuencia de créditos, directamente, es todo un homenaje.

Pero, lo importante, no se hunde en un festival referencial sino que se esfuerza por dotar a la Cerritos, sus mandos y sus bajos tripulantes de personalidad y que veamos, un poco, ese trabajo menos glamuroso que se vive en la Flota Esteler. Así, no vemos cómo se firman grandes tratados de paz o grandes adhesiones a la Federación después de una aventura mortal, sino que esto va de montar grandes depuradoras para planetas fangosos o qué pasa con todos aquellos que sufren alguna malformación.

El guion es afilado y se nota que McMahan ha trabajado en 'Rick y Morty' en lo rápido, desternillante e imparable de sus diálogos. Esto que en realidad a una comedia le viene estupendamente, es cierto que choca un poco con lo que la franquicia, mucho más reflexiva, nos tiene acostumbrados. Una sensación que se da, sobre todo, en sus primeros episodios.

Una estupenda revisión del universo trekkie en forma de comedia

Quizás lo que menos me convence de 'Star Trek: Lower Decks' es su animación, que se nota poco fluida en las escenas más de acción. Por lo demás tampoco es que destaque demasiado, siendo bastante convencional en su estética y diseños.

Puede que caigamos en la tentación de considerar 'Star Trek: Lower Decks' como una serie menor del universo trekkie, pero nada más lejos de la realidad. Sí, es comedia y es animada —algo que, por alguna razón le baja la clase social en la televisión—, pero respira el espíritu de Gene Roddenberry por todos los lados. De hecho, resulta mucho más fresca que la melancólica 'Picard' y tiene todo el "clasicismo" que le falta a 'Discovery'.

Al igual que hace Seth MacFarlane con 'The Orville', que se lee muy en clave trekkie no oficial, McMahan reúne la tradición de casi sesenta años de aventuras galácticas y les da un estupenda capa de humor. El resultado es una serie muy divertida que no traiciona en ningún momento la esencia de 'Star Trek' y que juega bien con todo el lore que tiene a su alcance.