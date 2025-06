Cronología de la pesadilla de Montoya en 'Supervivientes 2025'. Cuáles son las causas de las acusaciones de Escassi y qué consecuencias pueden tener

El último drama de 'Supervivientes' ha acabado con Montoya siendo acusado por Álvaro Muñoz Escassi de ejercer violencia machista contra Anita. Si bien el reality se ha encargado de asegurar que no sucedió tal cosa, el enfado viene de lejos y no solo incluye a ambos concursantes, sino que el resto de compañeros también lleva un tiempo manifestando su malestar respecto a ellos.

Broncas varias

La bronca en cuestión a la que hicieron referencia cuando tuvieron lugar las graves acusaciones contra Montoya se remonta a un día en el que Escassi estaba haciendo un fuego y despertó a Anita para preguntarle si había más troncos. Al día siguiente, Anita y Montoya echaron en cara a Escassi no haber podido dormir por culpa de que estuviese haciendo ruido con los troncos, y el resto de compañeros se pusieron de parte del jinete en la discusión.

En un momento dado, Montoya se puso nervioso y se apartó en una esquina de la playa, donde empezó a despotricar de todo, pese a que Anita se acercó a intentar hablar con él. Tras el rifirrafe con Escassi, los concursantes también explotaron en lo que empezó como una reunión para renegociar el reparto de tareas y acabó en una fuerte discusión.

En el conflicto, Pelayo Díaz y Damián Quintero les recriminaban que no contribuían equitativamente a la hora de recolectar comida, a lo que la pareja se defendió achacándolo a que Montoya "estaba fatal" y no podía pescar, y sus compañeros contraatacaron diciendo que llevaban meses dando esa excusa.

Y es que este ha sido un tema clave en los continuos choques entre Montoya y Anita y el resto del grupo. Un malestar que viene desde hace programas, en los que más de una vez los compañeros les han afeado las formas a la hora de tratarlos durante el reality, y luego querer ir de buenas en la Palapa. En concreto, los choques con Pelayo han sido constantes y cuando estaba Manuel González, todavía más.

Las acusaciones y la respuesta del reality

De hecho, ese fue el motivo por el que los concursantes se exaltaron al saber la noche de la eliminación que el televoto había salvado tanto a Montoya como a Anita. Escassi se indignó de ver que la audiencia "premiaba" a la pareja, que "hacía la convivencia difícil" y tenían "muy mala educación", lo que secundó Makoke, quejándose de que "se echaban a llorar" en cuanto les pedían un mínimo.

Escassi, que hasta el momento apenas había llamado la atención en la edición, se plantó y amenazó con marcharse del reality, ya que no se habían respetado los términos del contrato que garantizaban el respeto mutuo por lo que decía haber visto el día de la bronca: "Viví una situación en la playa en la que dije: 'si esto lo veo en la calle, me metería a intervenir' porque no es normal, es una cosa de violencia. (...) La situación que viví fue ver a Montoya haciendo aspavientos y diciéndole a Anita 'puta, puta, puta'", relató.

Hechos que negaron tajantemente tanto Montoya, que aseguró que lo que había dicho era 'Me cago en la puta', como Anita: "Ni me tocó, ni me llamó puta, ni lo consentiría". Sandra Barneda también se apresuró a aclarar que el programa "no estaba ocultando nada" y explicar que en las propias imágenes se veía que no había habido ningún tipo de violencia entre ellos:

"Al momento que se está refiriendo Escassi es en el que Montoya se va a la playa muy nervioso, alterado, haciendo aspavientos y acude Anita. Está muy nervioso, está propinando insultos, descalificativos, pero nunca hacia Anita y en ningún momento la toca. No se produce en ningún momento ningún tipo de actitud violenta con Anita ni ningún tipo de insulto hacia Anita. Y Anita pide a la organización ayuda, porque me dice la organización que Montoya estaba teniendo un ataque de ansiedad", explicó la presentadora.

Pese a que Borja González se sumó a las acusaciones de Escassi, no hay pruebas de que sucediera lo que dicen, por lo que no hay que descartar que todo fuera una estrategia para intentar perjudicar su trayectoria como concursantes, ya que son fuente constante de conflicto. Si es una estrategia, quizá no sea la mejor salida, ya que desde la organización no están apoyando su relato e incluso la familia de Montoya ha publicado un comunicado en el que amenaza con emprender "acciones legales" para contrarrestar esta "campaña de injurias y calumnias" contra su hijo, además de pedir la expulsión de Escassi y Borja.

