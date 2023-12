Auge y caída del estudio de anime que nos trajo 'Jujutsu Kaisen' y el final de 'Shingeki no Kyojin': MAPPA, esto no habría pasado si nos hubierais dado la peli de 'Yuri!!! On Ice'

Eso de que "O mueres como un héroe o vives lo suficiente para verte convertido en un villano" sigue siendo una frase lapidaria, y bien certera. Y que no solo se aplica a personas y personajes, porque se acerca muchísimo a lo que le está pasando a MAPPA estos días.

En el estudio de anime han pasado a ser prácticamente unos mindundis de la industria a sentarse en la mesa de los principales jugadores en apenas diez años. Por el camino se han hecho con franquicias gordísimas de manga como 'Shingeki no Kyojin', 'Chainsaw Man' o 'Jujutsu Kaisen', y precisamente tanto abarcar les ha terminado pasando factura.

Quien mucho abarca demasiado aprieta

Estos días MAPPA está en el ojo del huracán por las denuncias de varios animadores y directores de 'Jujutsu Kaisen' sobre sus malas condiciones laborales. La mala planificación del estudio no les habría permitido terminar los capítulos tal y como tenían planeado, e incluso las entregas están llegando con el tiempo justo a la emisora.

Pero para nada es la primera vez que MAPPA se ha visto en una controversia similar y ya en el pasado se han criticado los salarios bajos del estudio y la cultura interna de trabajo excesivo y fuera de horas. En su momento tuvo sus inspecciones de trabajo y denuncias varias, pero se ve que en el último año han vuelto a retomar estas malas prácticas... Y, sobre todo, se han afianzado en la decisión de la compañía de producir demasiadas series al mismo tiempo.

Esto no significa que un estudio no pueda trabajar en varios animes a la vez. Por ejemplo, David Production ha desarrollado 'JoJo's Bizarre Adventure: Stone Ocean' y 'Urusei Yatsura' al mismo tiempo, o Studio Bones tiene varios equipos dedicados a diferentes producciones incluyendo 'Boku no Hero Academia'.

Pero para poner las cosas en perspectiva, MAPPA ha llegado a estrenas tres series de anime en la misma temporada, y con varias solapándose. Solamente en invierno de 2023 (entre enero y marzo) estrenó 'Campfire Cooking in Another World with My Absurd Skill', uno de los capítulos finales de 'Shingeki no Kyojin', y la segunda temporada de 'Vinland Saga'. Esta última se siguió solapando con el estreno de 'Hell's Paradise', y en verano llegó lo nuevo de 'Jujutsu Kaisen'.

Y en medio de todo esto, el estudio también estrenó en cines 'Maboroshi', la nueva película de Mari Okada. Porque si ya éramos pocos en 2023, encima parió la abuela.

Ya en sus inicios, MAPPA producía varias series simultáneamente sin demasiado lío, pero tras el éxito mundial de 'Yuri!!! On Ice' en 2016, MAPPA consiguió un reconocimiento y fama (e ingresos) que no había logrado hasta entonces. Y entonces comenzó a virar por completo su trayectoria.

Muerte por anime de acción

Hasta entonces MAPPA había desarrollado varios animes menos conocidos, pero 'Yuri!!! On Ice' había sido un exitazo arrollador y pronto se confirmó que habría una película para seguir expandiendo la historia. La película se quedó pausada y cada vez más enterrada hasta que MAPPA directamente la canceló de tapadillo, y es que los proyectos se seguían acumulando y la pila ha seguido creciendo.

Asi que MAPPA comenzó a apostar por franquicias cada vez más grandes y buscando el éxito con animes de acción. Así llegó 'Dororo', 'Kakegurui', 'The God of High School' y una respetable lista... y hasta consiguieron arrebatarle la jugosísima 'Shingeki no Kyojin' a Wit Studio para trabajar en el último tramo de la historia.

Desde 2020 ha sido un no parar para MAPPA, que prácticamente se ha especializado en animes de acción con una gran carga para sus animadores. Especialmente porque series como 'Jujutsu Kaisen' o 'Chainsaw Man' vienen repletas de escenas y secuencias de batallas y los fans del estudio se han venido acostumbrando a unos estándares de calidad que cada vez son más difíciles de conseguir, que requieren mucho tiempo de trabajo y unos calendarios imposibles de cumplir.

Tan imposibles que el final de 'Shingeki no Kyojin' se ha venido arrastrando en tropecientos fascículos y emitido a lo largo de varias tandas que ya han dado para meme con las tropecientas partes de su "Temporada Final". Porque sí, el final del anime ha sido histórico y el cierre que necesitaba, pero a costa de lastrar el ritmo durante años y teniendo a sus creadores durmiendo en la oficina ya no había más manos para tanto trabajo.

Podríamos decir que esto ha sido un mal bache y que las cosas se van a calmar... Pero es que 2024 tampoco pinta tranquilo para los animadores de MAPPA. Porque ya están trabajando en el anime de 'Bucchigiri', en la segunda temporada de 'Hell's Paradise', y también en 'Lazarus', la nueva serie de Shinichiro Watanabe.

Así que definitivamente MAPPA está mordiendo mucho más de lo que puede y muriendo de éxito desde que no deja de apostar cada vez más por animes de acción. O por lo menos, por sacar demasiados a la vez sin apenas dejar tiempo a sus trabajadores... Aunque ojo, que por desgracia no son los únicos culpables de estas prácticas en la industria del anime y la vida infernal de protagonista de 'Zom 100' casi parece un documental en vez de una serie de ficción.

Quizás lo que MAPPA necesita son más series tranquilas entre medias como 'Campfire Cooking in Another World', que permita un pequeño "descansillo" entre shonens de acción intensa. O quizás, que no se hubieran alejado del todo del espíritu y tono 'Banana Fish' y 'Yuri!!! On Ice', dos de las series que definitivamente les pusieron en (jajá) mapa y les hicieron ganarse una legión de seguidores.

Así que quizás si nos hubiéramos dejado tanto de titanes, y vikingos, y maldiciones y nos hubiéramos quedado tranquilitos con los patinadores, otro gallo habría cantado. Porque habrá que ver qué pasa con el final de la segunda temporada de 'Jujutsu Kaisen' y si MAPPA consigue mantener la licencia después de esta última debacle, pero este ritmo es insostenible y va a terminar explotando por algún lado.

