20 años de una de las comedias más icónicas de este siglo. Sátira adolescente sensacional todavía relevante y divertidísima que puedes ver en streaming

Probablemente no nos pongamos de acuerdo de cuál es la tendencia más perezosa en el cine mainstream actual, pero veo imposible que no coincidamos todos en que entre lo peor se deben situar esos remakes que no aportan nada. Con Disney a la cabeza del fenómeno, vemos películas que cambian de formato (por ejemplo de animación a acción real) pero nada más, desafiando por completo los mínimos exigibles para tener una razón de ser.

Por supuesto, están los motivos comerciales, que son los que importan a estas compañías, pero eso sólo redunda en un cinismo peligroso donde sólo se trata de acomodar la memoria del espectador más nostálgico. No sólo las películas de animación lo viven, como hemos podido comprobar con un remake musical de la, por otro lado, sensacional ‘Chicas malas’.

La fauna del instituto

Está fabulosa e icónica sátira de comedia de instituto adolescente es la cima de la carrera de Lindsay Lohan, una fabulosa plataforma para Rachel McAdams, y la confirmación de la genialidad de Tina Fey como mente cómica. Hoy se cumplen 20 años de su estreno en cines y se puede recuperar en streaming a través de SkyShowtime.

Después de pasarse toda su infancia en África con sus padres investigadores, la joven Cady tiene que enfrentarse a otro tipo de fauna en su llegada a un instituto medio americano. Allí se irá dando cuenta de las jerarquías sociales son como las de la selva, con sus depredadores alfa y sus presas fáciles. De repente ella cautivará la atención de la reina de la jungla: Regina George, líder del grupo de chicas más mezquino pero intocable de la clase.

Con el eficaz trabajo de un funcionario de la comedia mainstream como Mark Waters, Fey pule aquí ese enfoque tan particular y fabuloso donde lleva al absurdo tanto comportamientos como referencias pop que marcan la sociedad del momento. Y lo consigue hacer sin generar distancia irónica, sabiendo cómo generar simpatía por estos representantes (¿esterotipos?) de la juventud aunque estén exagerados.

‘Chicas malas’: comedia generacional

No es incompatible tratar con cariño a los personajes con rizar el rizo de las conductas adolescentes risibles. ‘Chicas malas’ lo demuestra con una buena colección de gracias bien encadenadas, algunas convertidas en referentes pop en sí mismos como la expresión “fetch”, el libro para hacer faltadas del resto de chicas del instituto o el torpe número musical navideño-sexy.

Fey sabe disimular desde el guion su bilis para que transpire de aquí un efectivo y sentido relato de sororidad todavía relevante, pero al mismo tiempo sea recordado por su punzante humor. Aquí tenemos también dos grandes interpretaciones juveniles en Lohan y McAdams, que siguen funcionando como el primer día, donde quizá fuese más complicado ver que esto iba a terminar siendo una comedia generacional.

