Jerry Seinfeld cree que ya no hay sitcoms porque "la extrema izquierda y la mierda políticamente correcta" las han matado para siempre

La gira promocional de 'Sin edulcorar', el biopic de Jerry Seinfeld sobre la creación de los Pop Tarts, está demostrando que el antaño rompedor cómico hoy ya tiene 70 años (aunque no los aparente) lanzándose a criticarlo todo como un elefante en una cacharrería. Si el otro día afirmó que el mundo del cine ha muerto (mientras, sí, promocionaba una película), hoy ha sido el turno de matar a las sitcoms.

Jerry, ¿erra?

Ha sido en una entrevista con The New Yorker donde el protagonista de 'Seinfeld' ha cargado contra la "mierda políticamente correcta" y "la extrema izquierda" como motivos por los que ya no se hacen sitcoms.

"Nada afecta realmente a la comedia. La gente siempre la necesita. La necesita muchisimo y no la tienen. Solías llegar a casa al final del día y decir "Oh, están dando 'Cheers'"; "Oh, están dando 'MASH'"; "Oh, están dando 'Mary Tyler Moore'"; "Oh, están dando 'Todo en familia'". Simplemente esperabas que hubiera algo divertido que pudieras ver en televisión esa noche. Y ahora, ¿dónde está? Este es el resultado de la extrema izquierda y la mierda políticamente correcta, y la gente preocupándose tanto por ofender a otras personas."

Es más, añade un chiste que hoy por hoy no harían en 'Seinfeld', en el que Kramer decide empezar un negocio haciendo que los sintecho llevaran bicitaxis porque "Total, ya están fuera". Jerry defiende que "Hoy no podríamos emitir ese episodio... Escribiríamos otra broma con Kramer y las bicitaxis. No haríamos esa broma. Mueven las porterías como en el slalom. Las porterías se están moviendo. Tu trabajo es ser ágil y lo suficientemente inteligente para que, donde sea que pongan la portería, puedas llegar".

Francamente, cualquier episodio de 'It's always sunny in Philadelphia' es mucho más bestia que cualquier broma jamás hecha en 'Seinfeld'. Es un poco raro hablar de que no hay sitcoms cuando al mismo tiempo se puede ver comedia tan burra como aquella serie o 'I think you should leave', 'El show de Eric Andre', 'South Park', 'Such brave girls', 'División Palermo' o la misma 'Curb your enthusiasm'. No sé, Jerry, dale media vuelta.

En Espinof: