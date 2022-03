'It's Always Sunny in Philadelphia' llega censurada a Disney+ en España: estos son los episodios eliminados por contener "blackface" y chistes racistas

No todo iba a ser bonito en la alegría que es que una de las comedias más gamberras de lo que llevamos de siglo aparezca en una plataforma de streaming después de no tener un buen historial de emisión en nuestro país. Estoy hablando de 'Colgados en Filadelfia' ('It's Always Sunny in Philadelphia'), que ha aterrizado hoy en Disney+... con cuatro episodios menos.

Si bien ahora mismo hay disponible las once primeras temporadas de la serie, faltan el 4x03, 6x09, 8x02 y 9x09. Estos son cuatro de los cinco episodios que fueron quitados de Hulu (plataforma que la tiene en streaming en EE.UU.) debido a la presencia de blackface y otras bromas racistas. El quinto episodio es de una temporada que no ha aterrizado todavía en Disney+, el 14x03.

Para liar aún más las cosas, resulta que uno de esos episodios 'America's Next Top Paddys' Billboard Model Contest' (4x03), regresó recientemente a Hulu con Dee estrenando algunos de sus personajes racistas como Martina Martinez y Taiwan Tammy.

La censura post "Black Lives Matter"

Esta "limpieza" de episodios se produjo en 2020, en plena oleada del Black Lives Matter causada por la muerte a manos de la policía de George Floyd a finales de mayo de ese año. Este acontecimiento causó una revisión en torno al racismo y la representación no solo de la gente racializada sino incluso de la policía.

'It's Always Sunny in Philadelphia' no fue la única serie que pasó por la criba debido a la presencia de blackface, también series más "inofensivas" como 'Rockefeller Plaza', 'Scrubs' o incluso 'Las chicas de oro' vieron desaparecer de su filmoteca en streaming algún que otro episodio. Como curiosidad, decir que son episodios que en España sí que están disponibles.

Desde Espinof nos hemos puesto en contacto con Disney+, pero en el momento de la publicación no hemos recibido respuesta.

En épocas como esta, la censura sigue siendo inexplicable. Más en una serie cuya misma naturaleza irreverente en su retrato de seres despreciables hace que quede claro que sus actitudes y comportamientos no son correctos. Más que eliminar dichos episodios, se podría haber optado por un diplomático cartel advirtiendo qué se va a ver.