'La patrulla canina' también a examen: #BlackLivesMatter abre el debate de la representación positiva de la policía en televisión

Las protestas posteriores a la muerte de George Floyd a manos de la policía y el resurgir del movimiento #BlackLivesMatter parece estar cobrándose objetivos inesperados. Y ya no estamos hablando de programas de televisión con una representación controvertida de la policía como 'Cops', sino de ficciones infantiles como 'La patrulla canina' ('Paw Patrol').

La serie animada, estrenada en Estados Unidos y Canadá en 2013, presenta a un grupo de perros de diversas razas (bulldog, pastor alemán, dálmata, etc.) formando un equipo de salvamento a los mandos de un chaval de diez años. En cada episodio los cachorretes se lanzan al rescate de algún vecino de Bahía Aventura.

Hace unos días, las redes sociales de la serie se unieron a la ola de solidaridad y respeto hacia las víctimas de brutalidad policial. Lo que seguramente no se esperaban es que en las respuestas se encontraran con comentarios del tipo "haced la eutanasia al perro policía" y demás que, entre bromas y chascarrillos, acusaban a la serie de presentar una visión positiva de la policía.

Los polis buenos tienen los días contados

Esto, que podría no pasar de ser una mera anécdota, abre la puerta al debate real que está ocurriendo en la calle y en la televisión (y el cine) sobre cómo se representa a la policía en la ficción. Años de series de policías, que no deja de ser la inmensa mayoría de lo que se emite, que lanzan a los cuatro vientos el mensaje de que los de uniforme son los buenos.

Mensaje que históricamente responde a la preocupación desde los estamentos de poder de inspirar confianza en las autoridades. Esto no lo podemos negar: gran parte de la censura institucional (y de los códigos de autocensura) se preocupaba de ello y durante muchos años no se podía representar a un policía de manera poco respetuosa (en connivencia con Hollywood, todo hay que decirlo).

Ahora toca reexaminar las series de policías, cómo son percibidas y los pecados de representación que cometieron. Tom Scharpling, guionista y productor ejecutivo de 'Monk', hacía en Twitter una pequeña reflexión respecto a esta representación positiva:

Si habéis -como yo- trabajando en una serie de televisión o película en la que la policía era presentada como unos memos adorables, habéis contribuido a la aceptación de que los policías son implícitamente los buenos. La mayoría de series no retratan la mierda brutal, y mucho menos el racismo, que hay a diario.

Trabajé en 'Monk', es lo que hicimos. Policías buenos y bobalicones por ocho temporadas. No digo que deberiáis estar necesariamente avergonzados de vuestra obra, es comedia/entretenimiento, lo sé. Pero necesitamos ser completamente conscientes de las implicaciones de que continúe esta actitud.

Comedias como 'Brooklyn Nine Nine' están camino de replantearse muchos aspectos de la serie en la futura temporada 8, al menos eso asegura Terry Crews. La comedia, que es sensacional, es uno de esos lugares felices de la televisión en los que enseguida identificas a los policías como esos bobalicones buenos a los que se refiere Scharpling.

Pero en televisión no solo hay una representación positiva. En los últimos meses, 'Watchmen' ha puesto sobre la mesa la brutalidad policial. Solo en lo que llevamos de siglo hemos visto series como 'The Shield' donde no queda nada bien la policía (ni siquiera los no corruptos). Los true crime y documentales recientes inciden mucho en la mala praxis de las autoridades.

¿Nos estamos acercando a un cambio en la representación de la policía o podrán sobrevivir las series de polis buenos en esta nueva era? Como siempre, el tiempo lo dirá. Lo que está claro es que el debate está ahí y puede que las nuevas series criminales sean muy distintas en el futuro próximo.