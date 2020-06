'Cops' cancelada: la célebre docuserie policíaca dice adiós tras 32 temporadas emitidas

No sé si todo el movimiento #BlackLivesMatter con las protestas alrededor de todo el mundo lograrán producir un cambio real respecto al racismo de la sociedad, pero las televisiones están poniendo de su parte. Para bien y para mal. Lo que incluye la cancelación de uno de los docurealities más míticos de la televisión: 'Cops'.

Paramount Network, la cadena que lleva los últimos siete años (desde que se llamaba Spike TV) emitiendo la serie, ha decidido retirar el programa policíaco ante el clima posterior a la muerte de George Floyd debido a la brutalidad policial.

Ya la cadena había decidido no estrenar a comienzos de este mes la temporada 33 de 'Cops' por cuestiones de sensibilidad ante el momento. Sin embargo, días después de esta retirada cautelar, Paramount ha decidido que no entra en sus planes ni presentes ni futuros la emisión de esta nueva temporada.

Así, decimos adiós a un programa que hasta la fecha ha emitido más de mil cien programas. 'Cops' nació en 1989 tras la urgente necesidad de tener material sin guion debido a la huelga de guionistas del año anterior. A lo largo de sus más de treinta años de historia la serie ha seguido a cientos de policías alrededor de numerosas ciudades de Estados Unidos y todo el mundo.

La verdad es que la decisión de Paramount me parece bastante lógica: un programa sobre policías y sus actuaciones reales con todo lo que eso implica no es, precisamente, lo más adecuado cuando estamos en pleno debate sobre racismo y brutalidad policial. Pero, aun así, me parece una pérdida importante para la televisión.