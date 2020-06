Netflix y BBC retiran 'Little Britain' de sus catálogos porque "los tiempos han cambiado" y se disparan las ventas de la serie

Hoy mismo os informamos de que la plataforma de streaming de WarnerMedia HBO Max ha decidido retirar temporalmente 'Lo que el viento se llevó' de su catálogo tras una carta abierta de John Ridley, guionista de '12 años de esclavitud', en la que acusaba al clásico producido por David O. Selznick de romantizar los horrores de la esclavitud. Pero esta no es la única polémica del día relacionada con temas raciales y cancelaciones.

'Little Britain', la delirante comedia de sketches creada por David Walliams y Matt Lucas ha sido eliminada de los catálogos de las plataformas de streaming Netflix, BritBox, y del servicio de BBC iPlayer debido al uso de "blackface" en algunos de sus episodios. Además, Netflix también ha retirado 'Come Fly With Me', igualmente de Walliams y Lucas, por el mismo motivo.

No es la primera vez que los excesos del grotesco sentido del humor de 'Little Britain' generan controversia, pero BBC ha confirmado al Daily Mail que el motivo de esta decisión es, principalmente, que "los tiempos han cambiado", añadiendo que "hay mucha programación histórica disponible en BBC iPlayer que revisamos de forma regular".

Por su parte, desde BritBox —nacida de la unión de BBC e ITV— , se han alineado con estas palabras: "Los tiempos han cambiado desde que 'Little Britain' se emitió por primera vez, así que no está disponible actualmente en BritBox. 'Come Fly With Me' lleva sin estar en el servicio durante seis meses". En Netflix no se han hecho declaraciones al respecto.

El propio Matt Lucas confesó en una entrevista de 2017 que no regresaría a ese tipo de humor:

"Si pudiese volver atrás y hacer 'Little Britain' de nuevo, no haría esos chistes sobre travestis. No interpretaría a personajes negros. Básicamente, no haría esa serie ahora. Molestaría a la gente. Hicimos un tipo de comedia más cruel de la que haría ahora".

Efectos colaterales

La desaparición de 'Little Britain' de los servicios de VOD mencionados ha tenido un... ¿inesperado? efecto colateral. En este momento, el Box Set con las tres temporadas de la serie se encuentra en el número uno en ventas de packs en Blu-ray y DVD, figurando en segunda posición la 'Complete BBC Collection', que además incluye 'Little Britain Live' y 'Little Britain Abroad'; superando ambas a varias temporadas de 'Juego de tronos' o la saga 'Harry Potter'.

En lo que a DVD y Blu-ray en general respecta, ambos sets se encuentran en segunda y tercera posición, únicamente superados por la edición DVD de '1917', y por delante de cintas como 'Sonic: La película' u 'Onward'. Por su parte, el DVD de 'Come Fly With Me' ocupa la quinta posición en ventas.