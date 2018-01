Advertencia: estos dibujos animados pueden resultar ofensivos (actualmente)

Los míticos dibujos animados de la Warner Bros. son parte del inmenso legado cultural pop de Estados Unidos. Vertebran, con su influencia, su estética, su ritmo y sus personajes, todo el siglo XX, y como tales son un buen reflejo de nuestra sociedad... y nuestros pecados. Por eso, muchos de esos dibujos animados, que en su día echaban mano de estereotipos raciales y sociales, hoy se consideran inadmisibles.

Debido a esa circunstancia, tal y como ha señalado el tuitero @sanchezdelreal reflotando una imagen que lleva un tiempo circulando por Internet, muchos de los DVDs de dibujos animados de la Warner van precedidos por el aviso que hay sobre estas líneas:

En él puede leerse: "Los dibujos animados que vas a ver son producto de su tiempo. Pueden exhibir algunos prejuicios étnicos y raciales que eran comunes en la sociedad estadounidense, que eran erróneos entonces y son erróneos ahora. Aunque no representan la visión actual de Warner Bros. de la sociedad, estos dibujos animados se presentan como fueron creados originariamente, porque hacerlo de otro modo sería lo mismo que afirmar que esos prejuicios nunca existieron".

El precedente de ese aviso en los DVDs recopilatorios 'Golden Collection' es este vídeo de Whoopi Goldberg que apareció en el tercer volumen, y en el que la actriz afroamericana recordaba que algunos modos de reflejar a razas y personas no son aceptables, pero que la solución no es olvidar que en un momento de nuestro pasado se retrató así a la gente. Es parte de nuestra historia.

La propia Whoopi Goldberg también hace una advertencia similar en una grabación previa a varios DVDs de Tom y Jerry, que aunque tradicionalmente fueron propiedad de MGM, acabaron en 1986 en manos de Warner Bros. Su discurso es muy similar: estos prejuicios son erróneos pero eliminarlos de la historia es peligroso. Y aprovecha para detallar el caso de uno de esos personajes estereotipados, Mammy Two Shoes, presente desde el primer corto de la pareja ('Puss Gets the Boot') y redoblada varias veces con el paso de los años para resultar menos estereotipada.

Es la actitud correcta: tan justo es señalar esos errores como que esos dibujos animados sigan a nuestra disposición, con todas las advertencias precisas, para que tengamos muy en cuenta que hubo una época en la que se consideraba a los afroamericanos como seres subhumanos o a los asiáticos como una plaga a exterminar. La censura nunca es la solución, como bien nos demuestra la experiencia del Codigo Hays y otras embestidas prohibicionistas.

Pero... ¿de qué tratan exactamente esos dibujos animados?

Algunos de los dibujos animados de Looney Tunes y Merrie Melodies (los pequeños episodios de Bugs Bunny, el Correcaminos, Silvestre y Piolín entre otros muchos, más todas las historias independientes sin personajes fijos) dejaron hace tiempo de emitirse en televisión. Los principales afectados fueron los que aludían a estereotipos étnicos de muy diversas razas: afroamericanos y africanos, nativos americanos y asiáticos.

En los abundantes dibujos animados propagandísticos producidos durante la Segunda Guerra Mundal (Disney también tiene en abundancia, muchos de elllos protagonizados por Donald), los afectados son las potencias del Eje, especialmente alemanes y japoneses. Algunos de ellos responden a títulos hoy decididamente incorrectos como 'Tokio Jokio' o 'Bugs Bunny Nips the Nips', que usan juegos de palabras con los nombres despectivos que recibían los japoneses.

En 1968, once cartoons de Warner Bros. especialmente incorrectos fueron retirados de circulación. Son conocidos como Censored Eleven, y la mayoría ofrecen retratos de la población negra basada en estereotipos muy agresivos. Los más conocidos son, quizás, los que adaptan, protagonizados por caricaturas, cuentos infantiles como Blancanieves ('Coal Black and de Sebben Dwarfs') y Ricitos de Oro ('Goldilocks and the Jivin' Bears').

Aunque ocasionalmente han reflotado en recopilaciones Warner semi-piratas y se han visto ocasionalmente en televisión, los dibujos animados de los Censored Eleven no aparecen en la recopilación por excelencia de clásicos Warner en DVD, 'Looney Tunes Golden Collection'. Sin embargo, el tiempo pasa y, en general, aunque se siguen considerando altamente incorrectos, estos Looney Tunes son revisitados a menudo e incluso proyectados en ocasiones especiales como reconocimiento de su importancia histórica.

Los tiempos cambian incluso dentro del mismo periodo censor y pese a las protestas de los colectivos a quienes quizás con un exceso de celo se intentó proteger. Es lo que sucedió cuando en 1999 Warner Bros. decidió retirar todos los dibujos animados de Speedy Gonzales por resultar ofensivos para la población mexicana. En 2002 la compañía tuvo que volver a ponerlos en circulación por las protestas de... la población mexicana, que no se sentía ofendida en absoluto.