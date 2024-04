"El negocio del cine ha terminado". Jerry Seinfeld cree que el público ha cambiado las películas por la confusión

A Jerry Seinfeld le quedan muy pocas cosas que no haya hecho ya en la industria del audiovisual: ha sido guionista, actor, voz en cine animado, productor y, claro, cómico de stand-up. Y ahora, por fin, a sus 69 años, ha dirigido su primera película para Netflix, 'Unfrosted', una especie de biopic sobre el creador de los Pop-Tarts. Sin embargo, en una entrevista con GQ, Seinfeld no se ha mostrado precisamente esperanzado con el mundo del cine.

Se ha quedado frío

Y es que el cómico ha afirmado "Creía que había hecho cosas increíbles, pero no se parecía en nada a la manera en que trabajan estas personas. ¡Son tan serios! No tienen ni idea de que el negocio del cine ha terminado. No tienen ni idea". Y si creéis que es una de sus clásicas bromas, esperad a ver lo que ha dicho justo después.

El cine no ocupa el pináculo en la jerarquía social y cultural donde estuvo durante la mayor parte de nuestras vidas. Cuando una película salía, si era buena, todos íbamos a verla. Todos hablábamos de ella. Citábamos frases y escenas que nos gustaban. Ahora caminamos por la cuerda floja, simplemente intentando ver algo.

Pero, ¿qué ha sustituido al cine? "¿Depresión? ¿Malestar? Diría confusión. La desorientación ha sustituido al negocio del cine. Todo el mundo que conozco en la industria, todos los días, dice '¿Qué está pasando? ¿Cómo haces esto? ¿Qué se supone que tenemos que hacer ahora?'". Eso sí, destaca el poder del stand-up como manera de rebelarse por parte del público: "La gente puede confiar en él. Todo lo demás es falso".

Alguien quizá debería recordarle a Seinfeld que está promocionando una de esas cosas "falsas" en un "negocio acabado". Así, como idea.

