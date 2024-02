Cómo surgió la subtrama romántica de Seinfeld y Elaine y por qué fue abandonada

La mítica comedia 'Seinfeld' tenía los típicos ingredientes para desarrollar un romance a largo plazo entre Jerry y Elaine, pero afortunadamente al final no llegó a ninguna parte. La serie exploró múltiples relaciones románticas de Elaine y Jerry con otras personas, pero rara vez abordó la posibilidad de volver a unirlos (fueron expareja). En cambio, Elaine siguió siendo uno de los principales miembros del círculo de amigos de Jerry hasta el final de la serie en la novena temporada.

La amistad entre ex más famosa de la televisión

Cuando Elaine (Julia Louis-Dreyfus) entró a formar parte de la serie en el segundo episodio, se explicó que ella y Jerry habían tenido una breve relación. Al parecer, acababan de romper, pero decidieron mantener su amistad. Así comenzó la presencia de Elaine en la serie, que incluía frecuentes visitas al apartamento de Jerry, almuerzos en el Monk's Café y todo tipo de desventuras con Jerry, George (Jason Alexander) y Kramer (Michael Richards). Una cosa que 'Seinfeld' evitó estratégicamente fue que Jerry y Elaine fueran pareja durante más de un episodio.

Hubo una subtrama en la que empezaban a salir de nuevo, pero se abandonó abruptamente. En el episodio 'The Deal' de la segunda temporada, su fracaso a la hora de resolver una relación de "amigos con derecho a roce" hizo que volvieran a estar juntos al final. Sin embargo, volvieron al status quo en el siguiente episodio. Hubo que esperar casi una temporada entera para que esto se explicara finalmente. En el episodio 'The Pen' de la tercera temporada de Seinfeld, Jerry soltó una frase que revelaba que él y Elaine habían roto definitivamente, aunque no se viera en la serie.

Al parecer, la razón por la que se tardó tanto en abordar este tema puede atribuirse a que 'The Deal' se emitió fuera de orden. Originalmente estaba pensado como el final de la segunda temporada. En ese momento, los guionistas ni siquiera estaban seguros de si la serie sería renovada, por lo que también se consideró un posible final feliz para la pareja si realmente era el final. Y aunque se insinuó ocasionalmente que podían sentir algo el uno por el otro, los mantuvo separados. Si se tiene en cuenta que un romance habría perturbado enormemente la dinámica de amistad entre los personajes principales de 'Seinfield', la decisión de "dejarlo estar" fue la correcta.

