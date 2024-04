Durante años 'Seinfeld' ha sido criticada por su final. Larry David ha decidido corregirlo en el último episodio de 'Curb Your Enthusiasm'

Hacer una serie sobre nada, y volverla uno de los mayores fenómenos de la historia de la televisión. Volver años después y hacer otra serie sobre nada. Dejarla de repente porque sí. No hacer nada durante años. Regresar con esta última serie porque le apetece. Terminarla unos años después de manera definitiva. ¿Y qué se aprende de todo esto? Aparentemente nada.

El recorrido no podría haber sido más representativo de lo que Larry David ha querido transmitir al universo en forma de humor, y de qué ha hecho especial a ‘Curb Your Enthusiasm’. El final de esta duodécima temporada de su serie para HBO Max no deja demasiado espacio a la duda sobre que se trata del final definitivo, a pesar de que hablamos de un creador capaz de desdecirse mil veces si le sirve para entretenerse o para divertir al resto. Un final que merece ser analizado como la tesis final del larrydavidsmo.

SPOILERS del final de ‘Larry David (Curb Your Enthusiasm)’ a partir de ahora

Finalmente el capítulo 10 de esta temporada, titulado ‘No Lessons Learned’, ofrece el esperado juicio contra Larry tras haber roto una ley en Atlanta que prohíbe dar agua a alguien que está esperando en la cola para votar (da igual que sea un día muy caluroso). Que fuese a ser un proceso que fuese a juzgar también el carácter del propio personaje dejaba muy claras las intenciones de David para su Coda: iba a replicar el criticado final de ‘Seinfeld’.

La popular sitcom sigue siendo muy celebrada y recuperada, pero históricamente ha tenido uno de esos finales especialmente criticados por insatisfactorios. Los protagonistas son juzgados en el último episodio por otra ley local absurda, y de repente gente a la que han agraviado a lo largo de los años vuelven para remarcar que son personas horribles. La última escena les deja a los cuatro entre rejas, pero lejos de macerar lo sucedido y pensar en su culpabilidad, inician una conversación sobre una prenda mal diseñada, exactamente igual que la conversación que empezó la serie.

Todo esto pasa en este último episodio de ‘Curb Your Enthusiasm’. Y más cosas, porque al final es un capítulo de ‘Curb Your Enthusiasm’, y Larry tiene que meterse en absurdos rifirafes sobre el método empleado por alguien para intentar suicidarse o sobre si debe comentar que a alguien no le gusta la comida mexicana. También hay una estupenda conversación insustancial con su amigo y colaborador Jerry Seinfeld, y referencias a la serie que hicieron juntos.

Lo que es interesante de este nuevo final es cómo ha ido construyendo meticulosamente el momento toda la temporada. Alguno dirá que incluso toda la serie. David siempre ha defendido el final de ‘Seinfeld’ a pesar de las críticas, y esta ha sido su manera de refrendarse intentando llegar mejor a las mismas paradas.

Aprovechando los episodios previos para asentar el juicio y esquivando momentos de catarsis entre personajes que luego transformar en incomodidad (ahí entra la diferencia en que aquella acabó siendo una serie de un grupo de amigos y esta siempre gira en torno a Larry), consigue crear una experiencia más divertida además de inteligente, y más fluida en su caótica estructura.

Así debería haber terminado ‘Seinfeld’

Hay apariciones especiales y flashbacks que nos recuerdan la cantidad de cosas deplorables (pero oscuramente desternillante) que ha hecho Larry, voluntariamente o por accidente. Hay una graciosa subtrama de alguien viendo ‘Seinfeld’ para acentuar el aspecto metanarrativo. Hay una condena, una celda con barrotes, y una conversación sobre las peculiaridades de una prenda que evocan un momento idéntico en el primer episodio de la serie. El cambio es que hay un giro donde Jerry Seinfeld salva a nuestro protagonista por un tecnicismo, y este queda libre. Ambos cómicos salen de la prisión comentando que igual deberían haber terminado así su serie, mostrando con fabulosa mala baba lo anticlimático que habría resultado.

Se puede conceder que el final de ‘Seinfeld’ era igual demasiado amargo para la época, con sus responsables remarcando que los espectadores han estado siguiendo y hasta celebrando gente bastante horrible. ‘Curb Your Enthusiasm’ consigue aterrizar mejor en la misma parada final gracias a que todo ha orbitado en cómo Larry siempre ha sido una persona impertinente y cansina, tuviera razón en sus reflexiones o no, y siempre ha tenido gente alrededor para señalarle sus malas acciones.

Otra cosa que hace particular este final es que David se mantiene en sus trece de tener razón, que es algo que cada episodio de la serie se ha encargado de darle de una manera o de otra. Antes de que comience todo el juicio hay una conversación con un niño sobre la importancia de aprender lecciones, pero el propio Larry se encarga de remarcar que él no ha aprendido ni una sola en su vida. Por eso decide volver a hacer el mismo final que ya fue criticado en su momento, y por ello el último momento de ‘Curb Your Enthusiasm’ es él mismo discutiendo a viva voz con las únicas personas que, de algún modo, siguen aguantándole en su vida.

