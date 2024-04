3 de las mejores películas sobre triángulos amorosos que ver en streaming si te gusta 'Rivales' y no te importa el tenis

Está siendo uno de los estrenos más comentados de este inicio de año, y no por falta de buenos motivos. Luca Guadagnino hace con ‘Rivales’ una de las películas más sensacionales sobre tenis, donde el propio deporte termina siendo lo de menos. Si lanzarse la pelota verde con raquetas es como una relación, como se defiende en la película, entonces el triángulo amoroso que nos plantea es un partidazo.

Por ese motivo lo que más apetece tras ver la intensidad de ‘Rivales’ no es un partido de Alcaraz, si no más películas donde estos complejos trazados amorosos sean un aspecto fundamental. De ahí que la selección de recomendaciones de hoy va a girar en torno a triángulos y la competición, pero no necesariamente por el deporte sino por el cariño.

‘Jules y Jim’ (‘Jules et Jim’, 1962)

Dirección: François Truffaut. Reparto: Jeanne Moreau, Oskar Werner, Henri Serre, Marie Dubois.

Con un guion sobre una pareja de amigos trastocada por su pasión compartida por una chica, es muy probable que Guadagnino tuviese en mente la joyaza de François Truffaut como referencia. Nouvelle vague, tribulaciones amorosas, una serie de personajes complejos que se diseccionan de manera sensacional y poco convencional. Es muy fácil tenerla en mente siempre una vez la ves.

Ver en Filmin y en Movistar+ | Truffaut, el director que mejor habló del amor

‘Los búfalos de Durham’ (‘Bull Durham’, 1988)

Dirección: Ron Shelton. Reparto: Kevin Costner, Susan Sarandon, Tim Robbins, Trey Wilson, Robert Wuhl.

Otro referente quizá menos reconocido, al ser puro ejemplo de cine comercial ochentero, que tiene la misma problemática cruzada con un deporte, en este caso el béisbol. Kevin Costner hace una de sus múltiples odas a este deporte de la mano de un Ron Shelton que pule aquí su habilidad para refrescar y dar vida a los esquemas del film deportivo. Pero sobre todo conquista por su sensacional trío protagonista.

Ver en Amazon Prime Video

‘Vidas pasadas’ (‘Past Lives’, 2023)

Dirección: Celine Song. Reparto: Greta Lee, Yoo Teo, John Magaro, Youn Ji-hye.

Más complicado denominarla como un triángulo, ya que la mayor parte de la historia muestra el amor imposible entre dos partes. Pero dado que Celine Song es pareja del guionista de ‘Rivales’, Justin Kuritzkes, es difícil no estar tentado a ver las posibles conexiones entre ambas películas, como los personajes experimentan esta peculiar y difícil situación emocional en la que se encuentran. Aunque también es buena excusa para ver una de las mejores películas de 2023.

Ver en Filmin y en Movistar+ | La crítica en Espinof

