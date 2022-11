Tras 'Chainsaw Man', lo nuevo de MAPPA ya tiene tráiler y fecha de estreno: así será el anime isekai con un protagonista capaz de cocinar cualquier cosa en un mundo de fantasía

MAPPA es ahora mismo uno de los estudios de anime más punteros de la industria, y está que no para entre 'Jujutsu Kaisen', 'Chainsaw Man' y 'Shingeki no Kyojin'. En enero estrenarán la segunda temporada de 'Vinland Saga', pero también nos traen un nuevo anime un poco diferente a los que nos está acostumbrando últimamente.

Qué hacer cuando no tienes poderes resultones

'Campfire Cooking in Another World with My Absurd Skill' es el título del primer anime isekai de MAPPA, en el que el protagonista es transportado a un mundo de fantasía. El problema viene porque Mukouda Tsuyoshi es un donnadie en el Japón moderno y no tiene ninguna habilidad especial, y está muy por detrás de los otros héroes que han sido llamados a la aventura.

Pero por alguna razón, Mukouda tiene un extraño poder: el "Supermercado en línea", que le permite comprar productos modernos en este mundo fantásticos. Así que Mukouda se dedica a cocinar e introducir todo tipo de platos contemporáneos en este mundo de espada y hechicería convirtiéndose en un cocinero muy exitoso.

Todavía no se ha fijado el día concreto, pero 'Campfire Cooking in Another World with My Absurd Skill' se estrenará en enero de 2023. También se han confirmado varios fichajes para el reparto, incluyendo a Yuma Uchida como Mukouda Tsuyoshi, Satorshi Hino como Fel y Hina Kino como Sui.

'Campfire Cooking in Another World with My Absurd Skill' arrancó en forma de novelas ligeras en 2016 de la mano de Ren Eguchi y Masa. Por ahora sigue en publicación y cuenta con 12 volúmenes, así que podríamos tener varias temporadas de anime por delante.