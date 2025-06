Hace 30 años, Clint Eastwood hizo un cameo en 'Casper' y pidió algo a cambio a Steven Spielberg: "Estaba muy nervioso"

Clint Eastwood es un actor que prácticamente nunca ha hecho un cameo en una película ajena, pero en 1995 hizo una excepción en el caso de 'Casper'. El principal motivo para hacer una aparición especial en el largometraje dirigido por Brad Silbering es que se lo pidió el mismísimo Steven Spielberg, pero Eastwood tenía muy clara cuál era la única condición que tenía para hacerle ese favor.

La idea de que varias celebridades hicieran un cameo en la película fue del propio Silbering, pero no tenía ni idea de quiénes iban a ser los elegidos, tal y como confiesa en Syfy: "Me volví hacia Steven y le dije: '¿Cómo vamos a hacerlo? Me dijo: 'No te preocupes. Haré algunas llamadas'. Porque la parte de él que es un orgulloso productor ejecutivo quiere traerla casa del rarón a la puerta. Volvió al plató y me dijo: «Vale, está todo bien. Mel está dentro, Clint está, tenemos a Rodney Dangerfield, tenemos al Guardián de la Cripta...".

Si yo lo hago, tú también

No había nada como que alguien con la autoridad de Spielberg produjera tu película para que fuera así de sencillo conseguir este tipo de favores. Eso sí, Eastwood tenía una petición para el director de 'Tiburón' a cambio de hacerlo: que él también rodase un cameo. Así lo recuerda el propio Silbering:

Me dijo: 'Tengo que hacerlo, pero nunca saldrá en la película'. Ese día, todos tenían que llevar el jersey a juego del Dr. Harvey. Fue un día maravilloso en el plató. Llegó Mel, llegó Clint. Clint se portó de maravilla porque había sido contratado por Universal en su juventud. Estaba muy nostálgico.

Hicimos a Steven el último y fue increíble. Tuve que dirigir a Steven, lo que fue muy divertido. Y él estaba muy nervioso, aunque sabía que nunca iba a salir en la película. Pasamos por toda una serie de cosas muy divertidas... Y luego, me miró mientras se iba del plató diciendo: 'Esto no va a salir'. Yo estaba como, 'Estamos bien.' Pero sí, fue muy divertido.

Por desgracia, el cameo de Spielberg no es que simplemente no se incluyese en el montaje final de 'Casper', es que directamente nunca se ha hecho público. Eso sí, no me sorprendería que Eastwood hubiese pedido quedarse con una copia, pero mucho me temo que nunca lo sabremos.

