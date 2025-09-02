El anime de 'Hunter x Hunter' tendrá doblaje en castellano por primera vez en su historia, y ya hay fecha de estreno para oír las nuevas voces de Gon y Killua

A principios de este año Selecta Visión nos pegó una sorpresa mayúscula confirmando un aluvión de nuevas licencias de anime, incluyendo clásicos inéditos como 'Gurren Lagann'. Poco a poco van llegando más series tanto a formato físico como a su plataforma, y este mismo mes se estrena por fin el doblaje en castellano de 'Hunter x Hunter'.

Empezamos la aventura

'Hunter x Hunter' de Yoshihiro Togashi en realidad ha tenido dos series de anime. La primera se estrenó en 1999 y en su momento se pudo ver en la televisión española, pero en 2011 se estrenó un segundo anime (que muchos fans consideran la versión superior de la historia) y aún estaba pendiente de doblaje.

Bueno, pues desde las redes sociales de AnimeBox han confirmado que 'Hunter x Hunter' llega a la plataforma el próximo 12 de septiembre, tanto en versión original como con su nuevo doblaje en castellano. Eso sí, la serie no llega entera a cholón, sino que se irán emitiendo nuevos episodios cada lunes, miércoles y viernes.

Esta serie de 'Hunter x Hunter' consta de un total de 148 episodios animados desde Madhouse, el estudio detrás de 'Frieren: Beyond Journey's End'. Y, por desgracia, la historia sigue inconclusa también en el manga y nos tiene pendiente de su final definitivo, pero 'Hunter x Hunter' es uno de esos animes imprescindibles que no nos pueden faltar y es una noticia buenísima que cada vez se vaya haciendo más accesible.

Mientras tanto, la serie está disponible también en Netflix y Crunchyroll, aunque únicamente en versión original subtitulada. Pero conociendo las licencias de Selecta Visión, es muy posible que esta nueva edición de 'Hunter x Hunter' con doblaje salte en algún momento a Netflix o a Amazon Prime Video.

En Espinof | Las 12 mejores webs para ver anime de manera legal

En Espinof | Estos remakes de anime querían superar a los originales pero terminaron siendo un pufo y desencantando a los fans