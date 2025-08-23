Estos remakes de anime querían superar a los originales pero terminaron siendo un pufo y desencantando a los fans

Lo de los remakes de anime no es nada nuevo, y en realidad hay series que vienen necesitando una buena lavadita de cara. Especialmente porque, aunque tuvieron en su momento una adaptación a anime, es muy posible que se despegase del material original y la serie quedase inconclusa sin un final claro.

Así que, años después, los estudios de animación deciden recuperar ciertas franquicias para tratar de darles un soplo de aire fresco o dar a las historias el tratamiento que siempre merecieron. Lo que pasa es que no siempre se puede ser 'Fullmetal Alchemist: Brotherhood', y hay remakes que terminaron siendo una decepción tremenda que casi hunden por completo sus franquicias.

Digimon Adventure:

'Digimon Adventure:' quería ser un homenaje y un reboot a la serie original de 1999, cambiando algunos eventos para sorprender a los nuevos y viejos fans y combinando diferentes generaciones de Digimons... Pero el experimento no terminó de convencer.

El guión echaba aguas por todas partes y a la animación le faltaba el encanto noventero, así que el remake terminó pasando sin pena ni gloria como una entrada más de la franquicia de 'Digimon'.

La rosa de Versalles

Si hablamos de remakes descafeinados hay que hablar de la película de 'La rosa de Versalles', que celebra el 50 aniversario de la obra de Riyoko Ikeda. Aunque MAPPA hizo un interesante esfuerzo para meterse en el terreno del shojo y nos dio una animación potable, la idea de adaptar todo el manga en una sola película es de juzgado de guardia.

Así terminamos con un speedrun que resume todo el manga a toda leche sin profundizar demasiado en sus temas ni personajes. Aunque por lo menos nos quedamos con unos números musicales interesantes.

Saint Seiya: Knights of the Zodiac

Otro remake que se ganó a pulso el odio de los fans fue 'Saint Seiya: Knights of the Zodiac', una serie CGI que quería acercar la obra de Masami Kurumada al público moderno y, en especial, a las audiencias occidentales.

Entre cambios narrativos como cambiar de género a Shun de Andrómeda, añadir un villano megalómano con metralletas y una animación CGI muy regulinchi, 'Knights of the Zodiac' parecía destinada a morir... Por eso sorprendió tanto cuando luego tuvo dos temporadas más. Así que a alguien debió de gustarle.

Shaman King

El anime original de 'Shaman King' es uno de esos iconos de los años 2000, pero como alcanzó demasiado rápido al manga de Hiroyuki Takei tuvo que inventarse su propio final. En 2021 parecía que llegaba la oportunidad de ver la historia completa y adaptada de manera fiel, pero el remake no consiguió convencer a los fans.

Entre un ritmo muy acelerado y una animación normalita a la que le faltaba el encanto de la serie original, la nueva 'Shaman King' aprobó por los pelos. Aunque no habrá ido tan mal, porque incluso ha tenido un anime secuela.

Sailor Moon Crystal

La nostalgia es un duro enemigo a batir, y también fue uno de los mayores problemas de 'Sailor Moon Crystal'. Este anime también quería ser la adaptación fiel con la que los fans soñaban, sin relleno y con un estilo visual más cercano al de Naoko Takeuchi.

Pero en realidad a los fans no les convenció del todo el acabado ni la estructura del anime. Tras tres temporadas, el final de 'Sailor Moon Crystal' terminó llegando en formato película y a nivel internacional ni siquiera pasó por cines y se fue directamente a Netflix.

Berserk

'Berserk' es uno de esos mangas que parecen casi imposibles de adaptar por el intrincado estilo de Kentaro Miura. En 1997 tuvo un anime de 25 episodios que apenas adaptó los primeros arcos del manga, así que el remake de 2016 parecía la oportunidad perfecta para traer 'Berserk' a la vida.

Con una de las peores animaciones CGI de la historia del anime, un ritmo irregular que no hace justicia al manga original y una cinematografía desastrosa, el remake de 'Berserk' está considerado como uno de los peores de la historia. Y muy merecidamente, porque parece que casi ha matado por completo la esperanza de que algún día llegue una buena adaptación de la obra de Miura.

