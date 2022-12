'Saint Seiya: Knights of the Zodiac' tendrá temporada 3: la Batalla por el Santuario continuará expandiéndose en el nuevo anime de 'Caballeros del Zodiaco'

Aunque empezó con un pie un poco regulero, 'Saint Seiya: Knights of the Zodiac' ha seguido creciendo para adaptar de nuevo la historia de los Caballeros de Bronce de Masami Kurumada. Para su segunda temporada, el anime se mudó a Crunchyroll, donde este verano se ha podido seguir semana a semana, y si la saga actual nos dejó con ganas de más, tranquilidad, que se vienen ma´s capítulos.

Contra las 12 casas

Aún no tenemos una fecha de estreno, pero Crunchyroll ha confirmado durante la CCXP 2022 de Brasil que habrá una tercera temporada de 'Saint Seiya: Knights of the Zodiac'. La serie se podrá ver en América del Norte, América Central, América del Sur, Europa, África, Oceanía, Oriente Medio y CEI.

La primera temporada llegó a Netflix dividida en dos partes entre 2019 y 2020, con un nuevo estilo de animación CGI y algunos cambios para modernizar la franquicia de cara a un público más joven. Este primer tramo de la historia se centró en los arcos de 'Galaxia Wars', 'Los Caballeros Negros' y 'Los Cabaleros de Plata', pero ahora sí que hemos entrado de lleno en la chicha.

La segunda temporada de 'Saint Seiya: Knights of the Zodiac' ya se ha centrado totalmente en uno de los arcos estrella del manga y del anime original: 'La Batalla por el Santuario', que enfrenta a Seiya y sus compañeros con los Caballeros de Oro. Todavía queda bastante del arco por delante, así que la tercera temporada del anime continuará expandiendo esta parte de la historia.