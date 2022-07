'Saint Seiya: Knights of the Zodiac': el anime CGI se muda a Crunchyroll y estrena su temporada 2 este mismo verano

No, la nueva serie de anime de 'Saint Seiya' no ha muerto, pero sí que ha cambiado de plataforma de streaming para su continuación. Ya lo confirmó Crunchyroll de cara a la Anime Expo, pero aprovechando la San Diego Comic-Con la plataforma de anime nos ha recordado que el reboot entrará dentro de su parrilla de estrenos este verano.

Batalla por el Santuario

La primera temporada de 'Saint Seiya: Knights of the Zodiac' (dividida en dos partes en Netflix) no tuvo muy buena acogida por parte de los fans más puristas al cambiar buena parte del tono y los personajes. Así que el anuncio de una continuación pilló por sorpresa a más de uno.

Aún así, Toei está decidida a seguir explotando este reboot modernizado de 'Caballeros del Zodiaco' y ha optado por cambiar de "novia" de cara a los siguientes capítulos, por lo que la segunda temporada se emitirá en Crunchyroll. No se ha concretado fecha concreta pero sí que se podrá ver en simulcast este mismo verano.

Al igual que la 'Saint Seiya' original, esta serie con animación CGI sigue a un grupo de guerreros destinados a proteger a la reencarnación de la diosa Atenea. Esta segunda temporada lleva como subtítulo 'Battle for Sanctuary', así que es posible que nos dejemos de militares megalómanos, metralletas y tanques y la trama se acerque más a la del manga y el anime clásico.

Este arco argumental se centra en el enfrentamiento contra los Caballeros de Oro mientras Seiya y sus compañeros se abren paso para llegar al interior del Santuario y encontrar una cura para Saori, que ha sido envenenada.

'Saint Seiya: Knights of the Zodiac - Battle for Sanctuary' estará disponible en versión original subtitulada y también tendrá doblaje en inglés, español y portugués.