8 series y películas de anime muy fresquitas que te recomendamos para sobrellevar el verano y que se pueden ver en streaming

Con las olas de calor encima y el verano dando la murga, solo apetece estar en la piscina o en la playa... Pero si por desgracia no es tan fácil escaparse, todavía nos queda la opción de un buen ventilador y varias series y películas de anime con las mejores vibes del verano y que podemos ver directamente en streaming.

'Free!'

Si ya tenemos ganas de piscina, 'Free!' nos va a dejar con todavía más. Esta serie de anime sigue al club de natación del instituto Iwatobi y se centra en cuatro amigos que competían juntos en primaria pero que con el tiempo han dejado la natación de lado y se han ido distanciando.

Cuando uno de ellos regresa de Australia y empieza a competir por un instituto rival, sus antiguos amigos forman un nuevo club junto con otro compañero de clase y empiezan a retomar la ilusión por el deporte.

Disponible en Crunchyroll.

'Palabras que burbujean como un refresco'

Yui Sakura (también conocido como Cherry, para sus amigos) es un chico muy tímido que adora escribir haikus y trabaja en un centro de día para ancianos durante sus vacaciones de verano. Su anodino verano cambia cuando conoce a Yuki, quien es conocida como Smile en redes sociales y utiliza una mascarilla para cubrir sus dientes porque su tamaño y su aparato le dan mucha vergüenza. Pronto, ambos emprenden la búsqueda de un vinilo perdido para devolver a esperanza a uno de los ancianos con los que trabaja Cherry.

'Palabras que burbujean como un refresco' es una comedia romántica muy tierna, con unos colores preciosos, y que esta llena de sabor a verano.

Disponible en Netflix.

'Squid Girl'

'Squid Girl' también es una serie de anime ideal para la estación y nos da una comedia ligerita y encantadora. La serie sigue a Squid Girl, una criatura que viene del océano y quiere vengarse de los humanos por contaminarlo.

Lo que pasa es que decide comenzar su plan de dominación mundial causa daños en un restaurante playero y los dueños la obligan a trabajar como camarera para pagar los destrozos. Poco a poco, Squid Girl va descubriendo cómo es la vida más allá del mar y aprendiendo a lidiar con su nuevo día a día.

Disponible en Crunchyroll.

'Amor de gata'

Esta película de anime es otra comedia romántica con toques fantásticos muy suave y de quedarte con el corazóin calentito. La trama sigue a Miyo "nule"Sasaki quien lleva mucho tiempo enamorada de su compañero Kento Hinode. Un día, Miyo encuentra una extraña máscara que le permite convertirse en un gato, así que utiliza sus nuevos poderes para acercarse a su amado y pasar tiempo junto a él.

Disponible en Netflix.

'Josee, el tigre y los peces'

Este anime romántico sigue a Josee, quien lleva años en silla de ruedas y vive una vida muy recluida, con lo que se ha refugiado siempre en su propio mundo. Un día cae por una pendiente y un chico Tsuneo la salva justo a tiempo de sufrir un accidente, con lo que la abuela de Josee le contrata para que cuide de ella y la anime un poco.

Tsuneo es un estudiante de biología marina que sueña con ver un pez que vive únicamente en las aguas de México, y poco a poco va sacando a Josee de su cascarón para disfrutar más de la vida.

Disponible en Amazon Prime Video.

'Non Non Biyori'

Este slice of life tiene todo el espíritu del verano, y una atención al detalle preciosa para plasmar la naturaleza. 'Non Non Biyori' sigue a un grupo de adolescentes durante su día a día en el pequeño pueblo rural de Asahigaoka.

Aunque su pueblecito es un pequeño paraíso, también se echan en falta las comodidades de las grandes ciudades, y cuando Hotaru Ichijo se muda de nuevas, el cambio no se le hace nada fácil.

Disponible en Crunchyroll.

'Mi vecino Totoro'

Muchas películas de Studio Ghibli tienen ese sentimiento veraniego acogedor... Y una ambientación preciosa que dan ganas de tirarse directos a la hierba para echarse una buena siesta a la sombrita. Sin duda, 'Mi vecino Totoro' es una película perfecta para el verano, tan llena de color y llevándonos de la mano a una aventura mágica.

La trama sigue a Satsuki y Mei, dos hermanas que se acaban de mudar a con su padre a una casa en el campo para estar más cerca del hospital donde está ingresada su madre. Al explorar los alrededores descubren que la zona está habitada por espíritus amistosos y se hacen amigas de Totoro, el guardián del bosque.

Disponible en Netflix.

'One Piece'

Vale, este es un extra un poco tramposo, pero 'One Piece' también es un anime perfecto para verano y tiene unas vibes muy fuerte a Caribe Mix de principio de los 2000, sobre todo con los primeros capítulos.

La serie sigue a Monkey D. Luffy y su tripulación de piratas mientras viajan de isla en isla en busca del afamado tesoro conocido como One Piece. Así que sí, tenemos islas veraniegas, y mucho mar por delante... así que si tenéis de tiempo de sobra para matar durante los meses de más calor, ponerse al día con el anime es un buen desafío.